Rinforzo in Premier League per Mourinho, capolavoro Pinto per rinforzare l’attacco della Roma, un ingresso da urlo per i tifosi!

Siamo da poco entrati nella fase calda del calciomercato, complice lo sbloccarsi di diverse situazioni in Italia e all’estero che potrebbe permettere di catalizzare plurimi movimenti in Serie A e non solo. Abbiamo visto, ad esempio, come a Torino siano arrivati finalmente gli attesissimi e corteggiatissimi Di Maria e Pogba, al termine di avances e trattative iniziate almeno nel mese di giugno e per le quali è giunta una fumata bianca non poco difficoltosa.

Frattanto, anche le due lombarde stanno continuando a rinforzarsi, con il Milan che prova a rispondere all’Inter dopo il colpo Lukaku, individuato da Marotta non solo come grandissima opportunità di mercato ma anche come modalità fondamentale per rispondere alle trattative dei “cugini” Maldini e Massara.

Restano poi da sbrigliare varie questioni, a partire da quella Dybala, che ad oggi non è stata ancora risolta, passando per il nodo De Ligt che potrebbe rappresentare non solo un’importante perdita per la Juventus ma anche una sorta di scintilla in grado di alimentare le finanze di Agnelli e accelerare plurime trattative tenute aperte ancora da Cherubini e colleghi ma per le quali non è stato ancora affondato il colpo.

Roma, capolavoro Pinto in Premier League: arriva con lo scambio

Il tutto in attesa delle contromosse del Napoli che ha in questi giorni, tramite il figlio di Aurelio De Laurentiis, Edoardo, parlato ai propri tifosi, esponendosi su plurime questioni di mercato e non solo, come quella legate alla rivelazione ufficiale delle nuove maglie oppure alla gestione social del club. Come si legge nel titolo, però, è recentemente giunto un aggiornamento tutt’altro che di poco conto da parte del noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio relativo ai giallorossi.

Il giornalista si è infatti recentemente esposto su diverse questioni relative alla Roma di Mourinho, che ha nella giornata di lunedì 11 luglio presentato alla stampa e ai tifosi ufficialmente il colpo Celik, il terzo di questa campagna acquisti ma di certo destinato a non essere l’ultimo.

In particolar modo, in attesa di evoluzioni sul non poco discusso fronte Zaniolo, la Roma sembrerebbe essere intenzionata a mantenere aperti i discorsi per il talentuoso ed eclettico attaccante del Crystal Palace, Wilfried Zaha.

A quasi trent’anni e con un’esperienza pressoché decennale in Premier League, l’ivoriano potrebbe approdare in Serie A, complice il forte gradimento di Mourinho che lo ha più volte affrontato e ammirato durante le sue esperienze oltremanica.

A detta del su citato esperto, il club inglese è interessato al giovane giocatore della Roma, Felix Afena Gyan, scoperto e lanciato da Mourinho quest’anno ma mai bravo, dopo la doppietta di Genova, a ripetere la grande prestazione fatta in Liguria a novembre 2021. Fresco di rinnovo fino al 2026, potrebbe essere inserito nei discorsi con il Crystal Palace, accontentando tutte le parti in causa. Questo significherebbe portare nella Capitale un giocatore molto più pronto e utile ma al contempo allontanare definitivamente chi attualmente oscilli tra il poter essere un giocatore mediocre ad un potenziale crack. Seguiranno aggiornamenti.