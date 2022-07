Meglio Lukaku o Pogba? Ecco la risposta dell’opinionista che spiazza tutti

È sempre derby d’Italia. Anche sul mercato continua la lotta a distanza tra Inter e Juventus, molto attive in questa sessione.

Inter e Juventus sono state tra le squadre più attive in quest’inizio di sessione estiva di calciomercato.

I nerazzurri hanno ufficializzato ben cinque arrivi abbastanza pesanti, la Juventus solo due ma da un peso specifico incredibile. Alla corte di Inzaghi sono arrivati André Onana, Henrick Mkhitaryan, entrambi a parametro zero rispettivamente da Ajax e Roma, il talentino scuola Empoli Kristjan Asllani pronto a fare il vice Brozovic, l’esterno del Cagliari Raoul Bellanova e Romelu Lukaku, tornato a casa dopo un anno sottotono al Chelsea.

A quella di Allegri invece sono arrivati due pezzi da 90 come Paul Pogba, tornato a Torino dopo un’altra avventura in Red Devil, e Angel Di Maria che ha terminato il suo contratto con il Paris Saint-Germain.

Nonostante questi innesti entrambe le squadre hanno subito perdite importanti, con le partenze rispettivamente di Ivan Perisic e Paulo Dybala che sono molto dolorose, o come quelle in procinto di arrivare di Milan Srkiniar, pronto a trasferirsi al PSG e Matthijs De Ligt, che si accaserà invece al Bayern Monaco.

Ad esprimersi facendo un paragone sul mercato di nerazzurri e bianconeri è il noto opinionista sportivo Mario Sconcerti, che dà la sua sentenza su chi abbia fatto l’acquisto che sposta di più gli equilibri.

“Il colpo Lukaku è un colpo straordinario, ma l’Inter ha fatto altri due colpi che non sono da meno. Mkhitaryan sa fare tutto, sorprenderà ancora. Asllani l’ho seguito l’anno scorso, mi ha impressionato! È un grande giocatore sa sempre cosa fare. Lukaku ha portato uno scudetto quasi da solo, Pogba è meno determinante, un bel giocatore ma sopravvalutato, mi chiedo perché sia finito a fare la riserva al Manchester United”.

Meglio dunque l’attaccante belga dunque che il centrocampista francese in prospettiva futura per il campionato delle due compagini. Sconcerti rincara anche la dose sulla Juventus, accusandola di perdere dei patrimoni: “La Juve vende i suoi patrimoni come De Ligt per prendere giocatori che non potrà rivendere avendoli pagati molto. Da questo punto di vista la spesa per Vlahovic forse sta frenando la Juve, si è fidata del proprio allenatore ma non è una grande idea anche perché un tecnico è sempre in transito, i giocatori restano. Di Maria certo non è discutibile, ma è come un prestito non un investimento profondo”.