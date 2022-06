Roma – Mourinho sogna il grande colpo a centrocampo: contatti avviati

La Roma di Mourinho sogna il grande colpo a centrocampo. I giallorossi hanno individuato un possibile obiettivi: contatti in corso.

La dirigenza giallorossa vuole costruire una squadra competitiva: l’obiettivo è un big per il centrocampo di Mourinho.

La Roma è reduce da una stagione positiva, la prima con Mourinho alla guida. L’allenatore portoghese ha condotto la squadra al sesto posto in classifica e, soprattutto, alla vittoria della Conference League. Dopo un avvio altalenante, i giallorossi sono stati protagonisti di un finale in costante crescendo: l’obiettivo, in vista del prossimo campionato, è quello di ripartire da qui.

L’intenzione è quella di costruire una rosa ancora più competitiva per alzare l’asticella e puntare ad obiettivi più ambiziosi. Inevitabilmente, sarà necessario un intervento sul mercato, anche se molto dipenderà dalle operazioni in uscita.

Intanto, però, la dirigenza ha individuato un possibile colpo per il centrocampo: nel mirino c’è un top player.

Obiettivo top player a centrocampo: contatti in corso

La Roma ha già ufficializzato il primo colpo del mercato estivo: Nemanja Matic. Il serbo, nonostante avesse offerte più ricche sul tavolo, ha scelto di accettare la proposta giallorossa per poter lavorare nuovamente con Mourinho. I due hanno lavorato insieme al Chelsea e al Manchester United con ottimi risultati: l’allenatore portoghese ha spinto affinché Matic arrivasse a Roma.

Le manovre a centrocampo, però, non finiranno qui. C’è la necessità di sostituire Mkhitaryan e, forse, anche Sergio Oliveira, che con il passare dei giorni è sempre più lontano dalla conferma.

Il profilo che si cerca è quello di una mezzala tecnica, in grado di rifinire e concludere. Il primo nome che ha iniziato a circolare è stato quello di Davide Frattesi, ma la Roma si starebbe guardando intorno viste le alte richieste del Sassuolo.

L’ultima idea porta in Francia, più precisamente a Lione: l’ultima idea è Aouar.

Il francese, che in passato è stato un obiettivo della Juve, ha un contatto in scadenza nel 2023 ed è reduce da una buona stagione (8 reti e 4 assist in 45 presenze).

La Roma osserva con interesse il giocatore, ritenuto il perfetto erede di Mkhitaryan: nei giorni scorsi c’è stato un primo contatto con il Lione.

Per ora, però, i giallorossi si sono limitati a chiedere informazioni senza formulare una vera e propria offerta. La dirigenza, infatti, vuole valutare ogni opportunità prima di prendere una decisione definitiva: oltre a Frattesi, anche il nome di Isco è nei radar della Roma.

Se Aouar dovesse essere il prescelto, allora la Roma formulerà un’offerta concreta nei prossimi giorni.