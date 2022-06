Napoli – Il futuro di Osimhen è sempre più incerto: ecco le parole che spaventano i tifosi

Dopo Insigne e Mertens, anche Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato: le dichiarazioni sul suo futuro preoccupano e non poco i tifosi partenopei.

La squadra azzurra si prepara a una vera e propria rivoluzione in questa sessione estiva: nessuno è certo di rimanere, De Laurentiis non farà sconti.

Il calciomercato, in attesa del via ufficiale previsto per l’1 luglio, sta entrando sempre di più nel vivo. Per via del Mondiale in Qatar il campionato inizierà già il 13 agosto, motivo per cui le squadre di Serie A stanno cercando di definire il prima possibile le operazioni in entrata e in uscita. Tra queste c’è sicuramente il Napoli che, grazie al terzo posto conquistato nella scorsa stagione, dovrà affrontare anche l’impegno della Champions League.

Al termine del campionato il presidente De Laurentiis è stato chiaro: rimane solo chi ha il Napoli nel cuore e ai prezzi fatti dalla società. Il primo a decidere di andare via è stato il capitano, Lorenzo Insigne, che non ha accettato la proposta di rinnovo al ribasso dal punto di vista economico. Tra quelli che lasceranno c’è anche un altro giocatore che ha fatto la storia del club: Dries Mertens. Il migliore marcatore della storia del Napoli ha ammesso dal ritiro della sua Nazionale come sia in cerca di una squadra giusta per il suo futuro.

Le situazioni in bilico sono però parecchie e riguardano tutti i giocatori più forti della rosa. Spalletti e i tifosi vorrebbero che rimanessero tutti, ma le offerte recapitato dall’estero sono tante e molto difficili da rifiutare. La sensazione è che il Napoli dovrà fare un grande lavoro in entrata: Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard sono solo i primi colpi per la prossima stagione.

Osimhen, le dichiarazioni non promettono nulla di buono: Napoli avvisato

Tra i calciatori più richiesti della rosa del Napoli c’è senza ombra di dubbio il centravanti: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, acquistato dal Lille per 75 milioni di euro, è stato protagonista di due stagioni ottime dal punto di vista del rendimento nonostante i numerosi problemi fisici e non solo che lo hanno condizionato. La prossima annata potrebbe essere quella definitiva consacrazione per lui, ma non è detto che ciò avverrà con la maglia azzurra.

Osimhen infatti dal ritiro della Nigeria ha parlato così in merito al suo futuro: “So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la Nazionale. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto”. Parole enigmatiche che però hanno voluto puntare l’accento sull’interessamento delle big europee della Liga e della Premier League per lui.

L’impressione è che il giocatore abbia offerte molto superiori rispetto all’ingaggio che il Napoli potrebbe garantirgli per il futuro. De Laurentiis difficilmente farà passi in avanti, starà solamente a Osimhen capire cosa sarà meglio per lui.