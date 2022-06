Roma – Obiettivo top player per l’attacco: scambio con una big spagnola

La Roma è al lavoro per rinforzare l’attacco di Mourinho: i giallorossi sono pronti ad uno scambio con un top club spagnolo.

La dirigenza vuole regalare a Mourinho una squadra più competitiva: nel mirino c’è un top player per l’attacco.

La Roma è reduce da una stagione positiva chiusa con la vittoria della Conference League ed il sesto posto in classifica. Ora la dirigenza vuole alzare l’asticella e creare una squadra ancora più competitiva: Mourinho sarà centrale nel progetto (come dimostrato dal colpo Matic) e avrà voce in capitolo durante il mercato.

Per rinforzare la rosa, inevitabilmente, sarà necessario ingaggiare nuovi giocatori e sfoltire gli esuberi: una volta delineate le uscite, si metterà in atto la strategia per i colpi in entrata. A tal proposito, i giallorossi avrebbero già individuato un possibile colpo per l’attacco: possibile scambio con una big spagnola.

Mourinho rivoluziona l’attacco: scambio in vista con una big spagnola

Come anticipato, l’idea della Roma è quella di rinforzare la rosa per provare ad alzare l’asticella rispetto all’annata appena conclusa. Il primo colpo in entrata è già stato ufficializzato: Nemanja Matic. Il serbo ha accettato la proposta giallorossa rifiutano offerte più ricche per poter lavorare nuovamente con Mourinho. L’ex United potrebbe rappresentare il sostituto di Oliveira, che al momento è molto lontano dalla permanenza.

I rinforzi, però, non si fermeranno qui: ogni reparto potrebbe subire delle modifiche, anche e soprattutto in base alle uscite. In tal senso, la Roma è alla ricerca di una mezzala di qualità ed inserimento per sostituire Mkhitaryan: Frattesi è il primo nome sulla lista.

Inoltre, c’è la volontà di rinforzare l’attacco. Zaniolo è in bilico fra addio e rinnovo, mentre altri giocatori lasceranno perché non più centrali nel progetto.

È il caso di Carles Perez, che vorrebbe avere più spazio altrove: l’attaccante spagnolo potrebbe rientrare in uno scambio con il Valencia. I giallorossi, infatti, sono interessati a Guedes.

Il portoghese, che ha lo stesso procuratore di Mourinho (Jorge Mendes), vorrebbe compiere il grande salto in un club più ambizioso. Il neoallenatore del Valencia Gennaro Gattuso vorrebbe trattenerlo, ma sa bene che la chiamata di una società importante potrebbe far vacillare l’ex Benfica.

Carles Perez potrebbe rappresentare un profilo interessante per il Valencia, che però monitora anche la situazione di Politano. L’ex Barcellona, inoltre, sarebbe anche nei radar del Sassuolo nel caso in cui Berardi dovesse dire addio.

Guedes piace anche ad altre squadre, ma la Roma è in prima fila: se si aprisse uno spiraglio, i giallorossi cercherebbero di cogliere l’occasione.