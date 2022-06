Clamorosa indiscrezione di dalla Spagna, il campione è un obbiettivo della Juve: tifosi in delirio

Clamorosa indiscrezione di mercato che arriva dalla Spagna, il campione è un obbiettivo della Juventus: tifosi in delirio sui social.

Dalla Spagna arriva un’assurda notizia di calciomercato che riguarda il club bianconero, un supercampione è un obbiettivo per l’estate: tifosi in delirio.



Il calciomercato della Juventus è tra i più in movimento di tutta la Serie A.

I bianconeri, come più volte ribadito, sono alla ricerca di molti profili in quasi tutti i reparti per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa maggiormente pronta dello scorso anno per tornare subito a vincere.

Il colpo Pogba, il primo della sessione di mercato della Juve, lascia intendere come i bianconeri non hanno intenzione di chiudere anche la prossima stagione senza titoli in bacheca ma per farlo servirà rinforzare tutti i reparti.

Oltre al centrocampo, a godere di grande attenzione è l’attacco.

I bianconeri, dopo aver salutato Dybala e Bernardeschi vogliono portare alla corte di Allegri profili esperti in grado di elevare il tasso tecnico del blocco offensivo.

Di Maria resta il sogno più realizzabile con l’argentino sempre più convinto del passaggio in bianconero, altro nome è quello di Kostic, esterno serbo dell’Eintracht che ha rifutato il prolungamento contrattuale e aspetta solo l’accordo tra i piemontesi e il club tedesco.

Sullo sfondo dei movimenti d’attacco resta poi la volontà di riportare a Torino Morata ma le condizioni poste dall’Atletico sono attualmente non corrisposte dalla Juventus.

Nel mentre che i bianconeri vanno alla ricerca dei profili giusti per soddisfare le richieste di Allegri, dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione che sta facendo sognare tutti i tifosi della Juventus.

Quel sogno di mercato forse non impossibile, dalla Spagna ne sono certi: è una richiesta di Allegri

Il calciomercato della Juventus potrebbe decollare da un momento all’altro con l’affare Di Maria ma l’argentino difficilmente sarà l’unico esterno ad approdare a Torino.

Il nome più caldo resta quello di Kostic seguito a ruota da Domenico Berardi occhio però alle possibili sorprese.

Il quotidiano spagnolo Sport ha infatti lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato che associa ai bianconeri il campione del PSG Neymar.

Il brasiliano non è così certo della permanenza a Parigi come confermato dalle parole del presidente del PSG ma al momento non ci sono segnali di addio certo.

Stando a quanto riportato il numero 10 dei francesi sarebbe una richiesta di Max Allegri ma lo stipendio percepito da Neymar resta per il momento una cifra irrangiungibile per quasi tutti i club d’Europa.

I tifosi della Juve sognano quindi in grande anche se l’approdo del brasiliano al momento suona come impossibile.