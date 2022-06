Mourinho vuole rinforzi sulla trequarti: ecco gli obiettivi giallorossi

Dopo aver portato a Roma la Conference League, con il successo di Tirana contro il Feyenoord, i giallorossi di José Mourinho puntano ancora più in alto per la prossima stagione.

Per questo, la dirigenza della lupa, sta sondando il mercato per regalare a Mou i colpi richiesti.

Tiago Pinto, ds della Roma, sta lavorando per portare in giallorosso il trequartista richiesto dallo Special One.

Arrivano i primi colpi, ma la Roma non si ferma qui

Il mercato della Roma si è ufficialmente aperto con l’arrivo del primo colpo di questa campagna acquisti giallorossa. Nella capitale, infatti, è sbarcato il serbo Nemanja Matic, svincolatosi dal Manchester United. Sull’arrivo dell’ex Chelsea è stato decisivo proprio Mourinho che aveva lavorato con lui sia con i blues che ad Old Trafford. Proprio una chiamata del tecnico ha spinto Matic a rifiutare la corte del neopromosso Fulham che offriva, inoltre, un ingaggio più alto. Proprio nella zona mediana del campo si stanno concentrando queste prime trattative della Roma con l’altro grande obiettivo dei due portoghesi, Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è cresciuto nella Roma e adesso la società vorrebbe riportarlo a casa. Per farlo sono necessari circa 40 milioni, con il vantaggio di poterne pagare il 70% dato che la Roma ha un’opzione sul 30% della futura rivendita di Frattesi da parte dei neroverdi.

Adesso il colpo sulla trequarti: Mou vuole tecnica e fantasia

Archiviata la partenza di Henrikh Mkhitaryan che, con ogni probabilità, firmerà con l’Inter, l’attenzione della dirigenza giallorossa adesso si sposta sul trequartista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno di Mourinho e Tiago Pinto è una vecchia conoscenza del campionato italiano: Rodrigo De Paul.

De Paul è stato acquistato dai Colchoneros l’estate scorsa per circa 35 milioni. Per portarlo via dal Wanda Metropolitano sarebbero necessari 40 milioni. Prezzo un po’ proibitivo per la Roma. Per questo Tiago Pinto si sta guardando intorno per valutare le alternative all’ex Udinese. La prima alternativa è Houssem Aouar del Lione. Per strappare il francese classe ’98 all’OL servirebbero circa 25 milioni, anche se il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe aiutare la Roma ad abbassare le pretese del Lione. Altro nome vagliato per la trequarti è quello di Marcel Sabitzer. Dopo sei stagioni al Lipsia, l’austriaco è passato al Bayern Monaco la scorsa estate per poco più di 15 milioni. In Baviera, però, le cose non sono andate per il meglio e adesso Sabitzer starebbe cercando una nuova sistemazione per rilanciarsi. Per acquistarlo servirebbero 15-20 milioni, cifra abbordabile per i giallorossi.