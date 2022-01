La Roma pronta a salutare un giocatore, si prospetta un ritorno stellare

La Roma si appresta a dire addio ad un suo giocatore, che non rientra più nel progetto di José Mourinho. L’interessamento di un club dove il giocatore ha già giocato può cambiare le carte in tavola!

La Roma vuole agire in questi ultimi giorni di mercato di gennaio per assicurarsi alcune partenze per fare cassa. Ma se il giocatore in questione partisse, la situazione potrebbe sbloccarsi anche dal punto di vista degli arrivi: i vertici giallorossi potrebbero regalare a Mourinho un nuovo centrocampista.

Il giocatore in questione ha aperto alla cessione già in questa finestra di calciomercato dopo l’incontro tra il suo agente e la società giallorossa avvenuto negli scorsi giorni. La Roma è alla ricerca di un club che lo prenda in prestito secco pagandogli in parte l’ingaggio, ma soprattutto vuole assicurarsi il diritto all’obbligo di riscatto.

Il calciatore è legato alla Roma con un contratto fino al 2024, ma i rapporti tra tra club e giocatore non sono idilliaci e entrambi non sembrano voler continuare assieme. In questa stagione ha totalizzato un minutaggio di 168 minuti in campionato e apparizioni a partita in corso in Conference League: dei numeri ben al di sotto delle aspettative del suo talento.

Roma, l’addio del centrocampista è vicino

Il giocatore in questione è Amadou Diawara, centrocampista guineano classe 1997 della Roma, che avrebbe richiesto il trasferimento per il poco minutaggio avuto a disposizione. Il mediano è arrivato nel club giallorosso nell’estate del 2019, dove da allora ha totalizzato 66 presenze, due gol e due assist.

Diawara in carriera ha indossato le maglie di Virtus Cesena, dopo essere scovato e portato in Italia dalla Guinea. Poi passò al San Marino, dove militò in Lega Pro, collezionando 15 presenze. Le sue ottime prestazioni lo fanno notare al Bologna, che lo acquistò nel 2015. Un anno dopo si trasferì al Napoli, dove ha trascorso ben tre stagioni fino a luglio 2019 quando è passato ai giallorossi.

Le squadre interessate

I club interessati al giocatore sono numerose, tra le quali ci sono anche alcuni club di Serie A: Cagliari e Sampdoria. All’estero si sono mobilizzati altri club, tra i quali i turchi del Galatasaray. Ma la squadra che potrebbe inserirsi nella trattativa è clamorosamente una sua vecchia conoscenza…

La squadra che potrebbe puntare al ritorno di Diawara è il Napoli di Spalletti. Il club partenopeo starebbe valutando un suo possibile ritorno, dato il buon ricordo che si ha della sua avventura azzurra.