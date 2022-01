Borussia Dortmund, Haaland pronto all’addio: scelto il sostituto

Erling Haaland è pronto a lasciare il Borussia Dortmund. Il club tedesco ha già individuato l’erede del norvegese per rinforzare l’attacco.

Haaland è vicino all’addio al Borussia Dortmund. Il club tedesco si sta già guardando intorno per trovare il perfetto sostituito del norvegese.

Il nome di Erling Haaland sarà il più caldo durante la sessione estiva di calciomercato. Il centravanti norvegese, infatti, lascerà il Borussia Dortmund con molte probabilità. Recentemente, l’attaccante ha ammesso di sentirsi sotto pressione perché la dirigenza gli avrebbe chiesto di prendere una decisione definitiva in breve tempo, mentre lui avrebbe preferito ragionare con calma durante l’estate. Da lato del club sono arrivate delle smentite, ma Haaland ieri ha ribadito di aver parlato in quel modo perché lo riteneva necessario. Le possibilità che il calciatore resti in giallonero ci sono, ma sono molto ridotte, soprattutto a causa dei fortissimi interessamenti di alcuni dei migliori club del mondo, tra cui Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco (solo in caso di cessione di Lewandowski).

In caso di addio, però, il Borussia ha già espresso la propria intenzione di intervenire prontamente sul mercato per cercare il sostituto adatto. L’erede del norvegese sarebbe già stato scelto: ecco di chi si tratta.

Borussia Dortmund, si pensa all’erede di Haaland

Questa estate sarà rovente: Haaland sarà conteso da diversi club a suon di milioni di euro. In Spagna danno per certo il vantaggio del Barcellona rispetto alle concorrenti, ma il club catalano ha diverse difficoltà a livello economico (che alcune cessioni illustri potrebbero risolvere). Il Real Madrid è un altro club fortemente interessato all’attaccante, ma la presenza e lo stato di forma di Benzema potrebbero frenare il colpo. Inoltre, il Bayern Monaco potrebbe farsi trovare pronto in caso di un clamoroso addio di Lewandowski.

In ogni caso, il Borussia Dortmund è già alla ricerca di un attaccante da acquistare sia in caso di cessione che di permanenza da parte di Haaland. Il profilo individuato è quello di un giovane da far crescere, ma c’è anche l’ipotesi di un doppio innesto.

LEGGI ANCHE -> Juve, l’arrivo di Vlahovic cambia tutto: addii eccellenti in vista

Adeyemi, seguendo le orme di Haaland

Il nome in cima alla lista dei desideri del Borussia Dortmund è quello di Karim Adeyemi, talento tedesco del Salisburgo classe 2002. Mancino come Haaland (ma meno fisico), potrebbe intraprendere lo stesso percorso del suo predecessore, passando dalla squadra del gruppo Red Bull ai gialloneri.

LEGGI ANCHE -> Clamoroso Bayern Monaco: Thomas Muller verso l’addio!

Quest’anno sta attirando le attenzioni di diverse squadre grazie a prestazioni di alto livello (14 gol e 2 assist in 17 presenze): il Dortmund ha già avuto dei colloqui con il suo entourage e con la squadra austriaca. Ad ora è tutto fermo data la mancanza di fretta, ma la pista è caldissima.

Se Haaland dovesse lasciare il Borussia, non sarebbe da escludere un doppio innesto, affiancando ad Adeyemi un attaccante già pronto e più esperto.