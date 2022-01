Juventus scatenata: dopo Vlahovic arriva anche un TOP a sinistra!

Il colpo Dusan Vlahovic è in dirittura d’arrivo per la Juventus, che però non vuole fermarsi e si fionda su un terzino sinistro di livello mondiale.

Il calciomercato non smette mai di stupire. La Juventus ha piazzato il colpo del mercato invernale, prendendo Vlahovic dalla Fiorentina per circa 67 milioni di euro, ed è pronta a prendere anche un top mondiale sulla sinistra.

Quello del terzino sinistro è uno dei problemi principali della Juventus di Max Allegri, che in questo 2021/22 ha provato varie soluzioni. Il padrone della fascia sarebbe Alex Sandro, che però non è nel momento migliore della sua carriera, come testimonia il grave errore che ha portato al gol di Sanchez al 120′ in supercoppa.

Il suo sostituto e Luca Pellegrini, che non ha ancora dimostrato di essere all’altezza della titolarità della fascia sinistra bianconera. Gli infortuni vari subiti dai difensori bianconeri (De Ligt, Bonucci, Danilo) hanno anche complicato i piani di Allegri, che avrebbe potuto optare per una linea difensiva a 3, con Bernardeshi, Kulusevski o Chiesa a tutta fascia da quel lato.

Vista la necessità di correre ai ripari in quella zona, la Juventus sembra in contatto con un top club, che data la difficoltà economica difficilmente rifiuterebbe un accordo in questo momento storico.

Trattativa con i blaugrana?

Il giocatore perfetto per Allegri è il terzino del Barcellona, Jordi Alba. Il 32enne cresciuto nelle giovanili del Barcellona e del Valencia, ha esordito in Liga nel 2009 proprio con la squadra valenciana, tornando in Catalogna per 14 milioni nel 2012.

In 10 anni in blaugrana ha vinto tutto quello che c’era da vincere, giocando 408 partite e segnando 22 gol, oltre ad aver fornito quasi 90 assist. Un bottino incredibile per uno dei migliori terzini sinistri del panorama mondiale.

Nell’ultimo anno ha dovuto, come altri veterani (Piqué e Busquets), abbassarsi lo stipendio di circa il 25%, per venire incontro alle difficoltà economiche attraversate dal club in questo periodo. Il trasferimento alla Juventus potrebbe portare dunque nuove opportunità di crescita, anche economica, al giocatore.

L’età che avanza non spaventa i bianconeri, che sono pronti ad affidare allo spagnolo la crescita del giovane Luca Pellegrini, a cui affidare la fascia quando sarà pronto a dominarla a dovere. Il giusto mix di esperienza e gioventù è spesso la soluzione migliore per creare una squadra capace di affrontare qualsiasi difficoltà, e sicuramente Jordi Alba di esperienza da portare in bianconero ne ha tantissima. Sarà l’uomo giusto per l’assalto alla Champions?