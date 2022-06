Arriva una singolare richiesta di mercato di Mou: il retroscena svela il suo piano

By

Un’indiscrezione di mercato rivela i piani di mercato. Tuttavia, qualcosa è andato storto e le intenzioni dell’allenatore portoghese non possono essere realizzate.

La Roma si muove sul mercato: Mou ha chiaramente richiesto alla società alcuni rinforzi per partire ancora più competitivi in vista della prossima stagione. Tuttavia, un obiettivo di mercato è sfumato, ma ha clamorosamente svelato un retroscena su chi punta Mourinho.

La Roma si muove sul mercato con alcune piste calde. Mou vuole che i giallorossi tornino ancora più competitivi e per farlo chiede uno sforzo alla società, che cercherà di accontentarlo dopo la vittoria della Conference League, che ha ridato al club un titolo dopo anni di digiuno.

Roma, le mosse del mercato giallorosso

La Roma è vicina all’arrivo di Celik del Lille. L’ultima dei giallorossi per il terzino turco si aggira intorno ai 7 milioni di euro, una cifra alla quale vanno aggiunte due opzioni per migliorare la proposta: una percentuale sulla futura rivendita a favore del Lille o dei bonus legati al rendimento del giocatore e della squadra. La dirigenza del club attende con fiducia l’ok definitivo del Lille per il difensore.

Un altro incontro che può avvenire nei prossimi giorni è quello legato al nome di Frattesi. Tiago Pinto andrà a Milano per incontrare i dirigenti del Sassuolo e fare il punto della situazione. Il centrocampista è di proprietà dei neroverdi, ma la Roma, nella quale Frattesi è cresciuto ha la priorità del 30% della sua futura rivendita. Restano dunque accesi i contatti con l’agente del calciatore per capire come impostare la trattativa.

Il club inglese beffa Mou: ecco cosa cambia adesso

Un retroscena di mercato si è convertito in una grande indicazione per svelare le preferenze dell’allenatore portoghese: José Mourinho a quanto pare vorrebbe un difensore centrale, possibilmente mancino, per dare solidità e versatilità alle retrovie giallorosse. La vicenda emersa nelle ultime ore è clamorosa: l’allenatore aveva messo gli occhi sul nazionale marocchino Nayef Aguerd, segnandolo ai dirigenti come palpabile arrivo. Tuttavia, ieri il giocatore è stato a sorpresa presentato dal West Ham.

L’offerta della Roma era inferiore rispetto a quella richiesta dal Rennes, che pretendeva una cifra molto elevato. La concorrenza ha per questo motivo avuto la meglio: gli inglesi per portarlo in Premier hanno infatti sborsato un’elevata cifra, che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.