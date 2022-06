Fiorentina – Ecco il primo sì per costruire la prossima stagione, tifosi scatenati

By

In casa Fiorentina è arrivato il primo sì, quello più importante per iniziare a costruire la squadra per la prossima stagione, tifosi scatenati sui social.

La Fiorentina dopo aver centrato il sogno Europa, qualificandosi per la Conference League, vuole continuare a crescere e a conquistare nuovi obiettivi sempre più importanti, per questo il sì che è arrivato oggi in sede è di fondamentale importanza.

Un anno vissuto a due facce: la prima parte di stagione i viola erano una macchina perfetta trascinata da Dusan Vlahovic e la seconda parte, dopo la partenza del serbo, dove la Fiorentina ha scoperto che l’unione fa la forza.

Il merito va soprattutto a Vincenzo Italiano che ha saputo valorizzare un gruppo giovane che nella prima parte di campionato è stato trainato da Dusan Vlahovic e che poi ha saputo, dopo la partenza dell’attaccante per Torino, compattarsi e credere nell’obiettivo da vera squadra.

Tre sono i giocatori che a giugno hanno terminato il prestito alla Fiorentina: Lucas Torreira, Krysztof Piatek e Álvaro Odriozola. L’unico che continuerà la sua avventura a Firenze nella prossima stagione dovrebbe essere lo spagnolo che quest’anno ha disputato una buona stagione.

Fiorentina: è il giorno del sì

Intanto nella giornata di oggi nella sede del club toscano si sono mossi in primi passi per l’inizio della nuova stagione.

Vincenzo Italiano, arrivato la scorsa stagione dallo Spezia, con il quale era riuscito a centrare la salvezza e mostrare anche un bel gioco, ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina.

L’allenatore ha raggiunto oggi la sede per mettere nero su bianco l’accordo fino al 2024 con opzione per il 2025. La decisone è arrivata dopo l’incontro di ieri tra i rappresentanti-agenti dell’allenatore e i rappresentanti del club.

I viola ripartono da dove avevano finito, ora si parlerà di mercato e di pedine da portare a Firenze per affrontare preparati la prossima stagione. Con il lavoro del tecnico e qualche rinforzo giusto la squadra può benissimo ambire a qualcosa di più della Conference.