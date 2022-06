Sarri scatenatissimo si lancia sul mercato: Tare vola in Inghilterra, due obiettivi caldissimi

Sarri scatenatissimo sul mercato lavora a quattro mani con la società per mettere a segno due colpi strepitosi: il tecnico pesca addirittura in Premier League!

La prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è stata caratterizzata da un rendimento altalenante e da una campagna acquisti sensibilmente ridimensionata rispetto alle idee del tecnico toscano.

Per questo, prima del rinnovo di contratto, Sarri ha voluto delle garanzie da Tare e Lotito.

Il tecnico ha chiesto, infatti, minimo 5-6 rinforzi per poter portare la Lazio a giocarsi un posto Champions.

L’indice di liquidità rallenta il decollo del mercato

La Lazio continua a essere impegnata sui tavoli delle trattative con l’intento di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Uno dei principali ostacoli che, però, frena il mercato biancoceleste è l’indice di liquidità con il presidente Lotito che attende l’esito del ricorso della FIGC per capire quando versare i due milioni circa per rientrare in tali parametri. Ecco perché il mercato della Lazio stenta a decollare, anche se il direttore sportivo Tare sta già portando avanti le prime trattative. Sembra una corsa a due quella che riguarda il futuro della porta biancoceleste. L’infortunio di Marco Carnesecchi, prescelto da Sarri, ha fatto risalire le quote di Guglielmo Vicario. Quel che è certo è che dopo l’addio di Strakosha almeno un portiere arriverà. In difesa sembrano essere stati riaperti i discorsi con Alessio Romagnoli. Lotito ha alzato l’offerta che il capitano del Milan sta prendendo seriamente in considerazione.

Tare vola in Inghilterra, nel mirino un doppio colpo che infiamma i tifosi

Negli ultimi giorni Igli Tare starebbe accelerando per altre due pedine molto gradite a Sarri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dirigente albanese sarebbe volato in Inghilterra, precisamente a Londra, per incontrare la dirigenza del Chelsea per due pallini del tecnico. Si tratta di Emerson Palmieri e Ruben Loftus-Cheek.

L’esterno ex Roma viene da tempo accostato alle squadra italiane ma la Lazio sembra aver mosso passi decisivi in questa sessione proprio grazie all’intervento del tecnico che ha chiamato personalmente il suo ex giocatore il quale gradirebbe la destinazione. Anche il centrocampista inglese, con il quale Sarri ha lavorato ai tempi del Chelsea, si trasferirebbe volentieri in biancoceleste visto che al Chelsea lo spazio per lui sembra limitato. Il suo arrivo, però, sarebbe legato ad un’eventuale cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo interessa a molti, con Juventus, Paris Saint Germain e Manchester United alla finestra, ma per lui Lotito non ha ancora ricevuto offerte soddisfacenti. Tare è volato a Londra per sciogliere i nodi relativi alle formule di trasferimento per permettere al mercato della Lazio di iniziare a prendere quota.