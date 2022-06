Obiettivo top player per il centrocampo partenopeo: ecco il colpaccio da novanta per accontentare Spalletti

Il Napoli vuole regalare a Spalletti un big per il centrocampo. Gli azzurri hanno un obiettivo, ma la concorrenza è in vantaggio.

La dirigenza degli azzurri è al lavoro sul mercato. Il centrocampo necessita un rinforzo, ma la trattativa per un obiettivo è complicata.

Il Napoli è reduce da una stagione positiva. Gli azzurri hanno cullato il sogno scudetto per diversi mesi, ma hanno comunque centrato l’obiettivo stagionale, ovvero il ritorno in Champions League. Il terzo posto in classifica può rappresentare un punto di partenza per la rosa di Spalletti, che vuole portare il progetto a livelli di competitività ancora più alti. L’allenatore toscano sarà ancora al centro della squadra: la fiducia nei suoi confronti è totale e c’è la volontà di andare avanti insieme per ottenere dei miglioramenti.

Sarà necessario un intervento sul mercato per costruire un Napoli più forte: la strategia è chiara, ma c’è il rischio di arrivare in ritardo su alcuni obiettivi.

Spalletti spera nel colpo di mercato: concorrenza in vantaggio per ora

Come anticipato, la dirigenza vuole alzare l’asticella per costruire un Napoli competitivo in Italia ed in Europa. Il calciomercato sarà fondamentale e, in tal senso, sono già stati chiusi due colpi: Olivera e Kvaratskhelia.

Gli innesti, ovviamente, non si fermeranno qui, ma prima sarà necessario delineare la strategia in uscita per poter pianificare i colpi in entrata.

In modo più specifico, c’è la necessità di risolvere dei nodi legati ad alcune situazioni contrattuali spinose: Ospina e Mertens sono in scadenza, mentre Fabian Ruiz e Koulibaly hanno un accordo fino al 2023, ma per ora il rinnovo è molto lontano.

Altri giocatori, invece, potrebbero essere ceduti perché non più centrali nel progetto tecnico o perché arriveranno offerte irrinunciabili.

Una volta chiarita la situazione, il Napoli deciderà come agire con i rinforzi. I nomi più caldi, ad oggi, sono quelli di Bernardeschi e Deulofeu, ma una nuova pista per il centrocampo si sta scaldando: Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguaiano è reduce da una stagione molto complicata con la maglia del Cagliari a causa di alcuni problemi fisici. Nandez, un anno fa, è anche stato al centro di una questione di mercato che ha quasi portato alla rottura definitiva con i sardi (lui stesso ha cercato di forzare un trasferimento all’Inter che è poi saltato).

Data la retrocessione, è difficile che il Cagliari riesca a trattenere un giocatore con così tanti estimatori in Serie A. A gennaio la Juve ha provato ad ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto senza riuscirci, mentre ora potrebbe essere il turno del Napoli.

Sulle tracce di Nandez, però, c’è anche un altro club, che ad oggi è in vantaggio: il Monza.

I biancorossi sono molto ambiziosi e vogliono costruire una squadra in grado di entrare nella top 10 già l’anno prossimo. L’AD Galliani è al lavoro per una tripla trattativa con il Cagliari: oltre a Nandez, i brianzoli vorrebbero anche Joao Pedro e Carboni.

Il Napoli per ora è in svantaggio, ma potrebbe comunque tentare l’assalto: il futuro del giocatore sarà deciso nei prossimi giorni.