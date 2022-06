La nuova proprietà rossonera non bada a spese: in chiusura i primi colpi che faranno scatenare i tifosi

Sono giorni caldissimi in casa Milan. La squadra campione d’Italia, dopo aver ufficializzato il cambio di proprietà con l’ingresso di RedBird come azionista di maggioranza, è impegnata sul mercato.

Maldini e Massara lavorano costantemente per poter regalare a Pioli i rinforzi di cui ha bisogno.

Sono, infatti, in via di definizione i primi due colpi del nuovo corso rossonero.

Occhi vigili sul mercato, avviati i contatti

Il Milan si prepara ad una sessione di mercato che dovrebbe portare in dote a Stefano Pioli diverse pedine per il suo scacchiere. Al netto delle partenze di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, la dirigenza è da tempo alla ricerca dei profili giusti per sostituirli. In difesa il prescelto è Sven Botman del Lille, ma negli ultimi tempi la trattativa ha subito una brusca frenata. Ecco perché il diavolo segue con attenzione le situazioni di Bremer del Torino già nel mirino dell’Inter e di Marcos Senesi del Feyenoord che dovrebbe lasciare l’Olanda in questa sessione. A centrocampo Maldini e Massara hanno deciso di fare all-in su Renato Sanches del Lille. Nel reparto offensivo è solo questione di giorni per l’arrivo a Milano del belga Divock Origi che a fine mese si svincolerà dal Liverpool.

Primi due colpi assestati, il Milan apre il suo mercato

Mentre si continuano a monitorare i profili giusti e cercare di venire a capo delle trattative, i due uomini mercato rossoneri sono in procinto di chiudere i primi due colpi di questa sessione. Le due trattative hanno ricevuto il benestare di Pioli e adesso mancano solo le formalità per metterle nero su bianco. Si tratta di due ritorni: Alessandro Florenzi e Junior Messias.

Il tecnico Pioli ha spinto molto per la riconferma del jolly cresciuto nella Roma. Florenzi, infatti, oltre ad essere un calciatore di esperienza e carisma può ricoprire diverse posizioni nel terreno di gioco ed è un’arma utile nelle situazioni di emergenza. La Roma ha aperto allo sconto sul riscatto che dovrebbe passare da 4,5 milioni a 2,8 per questo la fumata bianca sembra molto vicina.

La situazione del brasiliano, invece, è diversa. Anche il Crotone ha acconsentito ad abbassare le pretese sul fantasista passando dai 5,5 milioni pattuiti l’estate scorsa, a 4,5 milioni. Messias, dunque, tornerà al Milan anche se non è da escludere che nei prossimi mesi potrebbe essere ceduto, specialmente se dovesse arrivare qualcuno sugli esterni con Noa Lang del Club Brugge in cima alla lista dei due dirigenti.