Scossa in serie A: stella del PSG pronta a sbarcare in Italia!

La serie A si prepara ad accogliere una sua vecchia conoscenza: il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno e saranno in tanti a contendersi il suo sì!

Il prossimo 30 giugno 2023 è una data cerchiata sul calendario da tantissimi club europei. È infatti il giorno in cui molti campioni vedono scadere il contratto che li lega ai rispettivi club.

Uno dei giocatori più succulenti da questo punto di vista, è attualmente in forze al Paris Saint-Germain e si tratta dell’argentino Angel Di Maria. Arrivato in Francia nel 2015 per la bellezza di 63 milioni di euro, l’ala destra non sembra interessata a rinnovare il suo contratto con i parigini, in scadenza proprio tra 6 mesi.

Con la squadra di Pochettino ha collezionato 281 presenze, 91 gol e oltre 110 assist, oltre a 4 scudetti, 4 coppe francesi, 4 coppe di lega e 5 supercoppe. Un bottino incredibile che lo porta di diritto nell’elite della Ligue 1 e del PSG.

Cresciuto nel Rosario Central, prima di trasferirsi al Paris, aveva fatto le fortune del Benfica, che l’ha portato in Europa nel 2007, appena diciannovenne, per 8 milioni di euro, rivendendolo dopo 3 anni al Real Madrid per 33 milioni.

Con le merengues, Di Maria ha vinto tanto, decidendo anche una finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, con un grandissimo assist a Gareth Bale al minuto 110 dei tempi supplementari.

È stato anche al Manchester United, che l’ha prelevato per 75 milioni di euro. In Inghilterra però le cose non sono andate come previsto, dato che in un anno di permanenza ha collezionato appena 4 gol e 12 assist in 34 presenze. Da Manchester ci fu poi lo sbarco a Parigi.

Tra le possibili alternative, una vecchia conoscenza

Certo non più giovanissimo, Di Maria è sicuramente ancora decisivo, come abbiamo visto nell’ultima finale di Copa America, decisa da un suo pallonetto al 22′, venendo anche eletto MVP al termine della partita.

Caratteristiche uniche che farebbero comodo a qualunque club in Italia. Molte sono infatti le squadre che potrebbero essere interessate ad accaparrarsi il talento di Rosario.

Chi lo prenderebbe subito è il tecnico che al Real lo ha portato, cioè José Mourinho. L’argentino fu il colpo più costoso della prima campagna acquisti madrilena del tecnico portoghese, e alla Roma ricoprirebbe volentieri il ruolo di esterno destro, oltre a portare grande esperienza, adatta a far crescere i tanti giovani giallorossi, a partire da Zaniolo e Afena-Gyan.

C’è poi l’Inter, con cui c’è da sempre un discorso aperto, visto che l’argentino è da anni uno dei nomi sul taccuino di Piero Ausilio, che ha un vero e proprio debole per lui. Nella rosa di Inzaghi potrebbe schierarsi a supporto del suo connazionale Lautaro Martinez, occupando quindi il ruolo di seconda punta. All’occorrenza potrebbe anche essere arretrato, sostituendo Calhanoglu, andando quindi a ricoprire un ruolo che ha conosciuto sia col Real Madrid che con il PSG. Più remota l’ipotesi di farlo giocare a tutta fascia, vista la sua propensione offensiva.

Altro club che farebbe carte false per assicurarsi l’ex Benfica è il Milan di Stefano Pioli. L’addio di Calhanoglu ha lasciato un buco parzialmente coperto dalla conferma di Brahim Diaz, che sembrava poter esplodere ad inizio anno, ma ha tirato il freno a mano dal punto di vista realizzativo, essendosi fermato ad appena 3 gol in campionato, l’ultimo a Settembre. Quello di trequartista è un ruolo che si addice alla perfezione alle caratteristiche dell’argentino, che all’occorrenza potrebbe anche sostituire Saelemakers sulla destra, sfruttando la sua grande capacità di rientrare sul sinistro e tirare a giro, formando, con Leao dall’altro lato, una coppia di ali niente male.

C’è poi in corsa anche il Napoli, che con gli argentini ha un feeling particolare, visti i recenti passati di Lavezzi e Higuain, oltre che il re di Napoli, Diego Armando Maradona. Di Maria potrebbe essere il sostituto del partente capitano Lorenzo Insigne, dirottando da quel lato Hirving Lozano, e lasciando all’ex Real la possibilità di svariare sulla fascia destra.

Infine la Juventus, che perdendo Paulo Dybala, potrebbe sostituirlo con il suo connazionale, che ha caratteristiche simili alla Joya, ma che meglio si adatta a giocare in più posizioni del campo, potendo ricoprire sia il ruolo di seconda punta, che quello di esterno di centrocampo, con Chiesa dall’altro lato.

Lo stipendio da circa 12 milioni di euro all’anno può spaventare la maggior parte dei club italiani, ma l’argentino sa che non rinnovando il contratto con il PSG dovrà limitare le sue pretese, visto che, data anche la sua età, difficilmente potrà trovare club disposti a riconoscergli tanto.