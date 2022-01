Antonella Fiordelisi, i ladri provano ad entrare in casa ma lei gli manda un messaggio

Rientro critico a Milano per Antonella Fiordelisi, la schermitrice, influencer e modella. Dei ladri hanno provato ad introdursi nell’abitazione della giovane donna e lei ha ben pensato di inviargli un messaggio attraverso la sua pagina Instagram.

Da alcuni mesi a questa parte Antonella Fiordelisi ha preso l’importante decisione di lasciare Salerno e trasferirsi così a Milano, il tutto al fine di dar seguito ad alcuni impegni di lavoro e fare in modo che potesse eseguire nei progetti molto importanti e che la vedono in veste di protagonista.

Recentemente, la giovane schermitrice è ritornata nella sua città di origine dove avrebbe dovuto trascorrere solo le vacanze in vista delle festività natalizie insieme al nuovo compagno, un soggiorno diventato più lungo a seguito del contagio da Covid-19, nonostante avesse provveduto a sottoporsi alla somministrazione della prima dose del vaccino.

Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui dato che nella propria abitazione e la Fiordelisi ha trovato una amarissima sorpresa come la stessa raccontato attraverso la pubblicazione di alcuni video sui social.

Ladri in casa per Antonella Fiordelisi

Non è la prima volta che ladri si introducono nella casa di personaggi famosi portando via con sé ogni tipo di effetto personale, dagli accessori, ai gioielli, agli abiti… ovvero tutto ciò che possa avere un ingente valore economico.

Quanto detto, recentemente, si è verificato per Tommaso Zorzi e stava per succedere anche ad Antonella Fiordelisi se non fosse per il fatto che malviventi in questo caso hanno riscontrato non poche difficoltà nel tentativo di introdursi nell’abitazione dell’influencer.

“È inutile che venite a casa”

A documentare quanto successo e stata la stessa Antonella Fiordelisi attraverso la pubblicazione di alcuni video dove racconta in modo dettagliato cosa è successo a quanto pare durante il periodo di lunga assenza da Milano.

L’infuencer, quindi, ha mostrato i danni che i malviventi hanno fatto nel tentativo di introdursi in casa: “Mi accorgo solo ora che hanno ‘scassato’ la mia porta e hanno cercato di entrare a casa mia a rubare, rendiamoci conto, che schifo! Non sono riusciti ad aprire la porta perché blindata e guardate che mi hanno fatto qui: hanno provato a ‘scortiare’ tutta la grata della finestra che affaccia qua sul ballatoio, cioè io abito al terzo piano e ho anche un cancelletto prima della porta, assurdo!”.

Antonella Fiordelisi successivamente ha anche ben pensato di inviare anche un messaggio indirizzato ai ladri: “È inutile che venite a casa. Ho tutto in banca”.