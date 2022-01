Barcellona Juve tutto può succedere: il tecnico non lo sopporta più

Xavi e il Barcellona hanno perso la pazienza con uno dei big: il calciatore blaugrana è ad un passo dall’addio e la Juve è alla finestra.

Si respira un’aria tesa in casa Barcellona: la situazione in classifica non è delle migliori e il clima nello spogliatoio è negativo. L’allenatore dei catalani, infatti, ha espresso la sua frustrazione nei confronti di uno dei big.

Il Barcellona è attualmente 6° ne La Liga con 32 punti raccolti in 20 partite. Nel mezzo c’è stato il cambio in panchina, con Koeman che ha lasciato il posto a Xavi: l’avvicendamento fra i due, però, non ha portato il risultato sperato. Inoltre, è arrivata l’eliminazione in semifinale di Supercoppa Spagnola per mano del Real Madrid (che ha vinto il trofeo in seguito) ai tempi supplementari: decisivo il gol del 3-2 firmato dal Pajarito Valverde.

L’unico cambio di direzione portato dall’ex centrocampista è stato quello di dare maggior fiducia ai giovani canterani, tra cui Gavi, che stanno trovando spazio e minutaggio. Per un aspetto positivo, però, ce n’è un altro negativo.

Xavi ha espresso pubblicamente la sua frustrazione nei confronti di uno de big della rosa senza celare la sua delusione nei suoi confronti. Questo scenario spinge il calciatore alla cessione immediata e ci sono diverse squadre che avrebbero già puntato il mirino su di lui, tra cui la Juventus di Massimiliano Allegri. Di seguito i dettagli della vicenda.

Barcellona, Xavi perde la pazienza: “O rinnova o se ne deve andare immediatamente”

Xavi ha voluto parlare in modo molto chiaro. L’allenatore spagnolo ha fatto capire di aver perso la pazienza verso uno dei calciatori più importanti della rosa: Ousmane Dembélé. Il francese è stato acquistato dal Borussia Dortmund per più di €100 milioni nell’estate del scioccante addio di Neymar con direzione Parigi. L’attaccante doveva essere l’erede del brasiliano, ma una serie di infortuni e un comportamento non sempre professionale ne hanno compromesso il rendimento. Ora, però, la situazione è molto delicata, poiché l’ex Rennes è in scadenza di contratto e, dato l’investimento fatto con lui, il club catalano non vorrebbe perderlo a zero per evitare una minusvalenza che, a bilancio, sarebbe molto dolorosa.

Xavi ha più volte dichiarato di riporre fiducia nel suo talento e di essere sicuro che, prima o poi, si sarebbe trovato un accordo per il rinnovo. L’allenatore ha spesso confidato di aver parlato col calciatore che, ogni volta, gli avrebbe confermato la sua volontà di restare al Barcellona. Nelle ultime settimane, però, la situazione si è incrinata a causa di alcune dichiarazioni dell’agente che spingono Dembélé lontano dalla maglia blaugrana. Da qui la rabbia dell’ex centrocampista spagnolo, che ha affermato: “Non possiamo aspettarlo, o rinnova o dobbiamo trovare immediatamente una soluzione per venderlo”. Xavi ha aggiunto di non capire come mai il calciatore continui a dire di voler restare quando il procuratore afferma il contrario. In aggiunta, il direttore sportivo dei catalani Alemany ha aggiunto: “Gli abbiamo detto che deve andare via immediatamente, ci aspettiamo che venga venduto entro il 31 gennaio”.

La risposta del calciatore

Dembélé, che per tutto questo periodo non si è mai esposto pubblicamente, ha deciso di rilasciare un lungo comunicato ufficiale tramite il suo profilo Instagram. L’attaccante francese ha dichiarato che da ora in poi risponderà onestamente a qualsiasi domanda sul suo conto, mentre fino ad ora ha preferito non parlare: “Non ho mai risposto e non ho mai cercato di giustificarmi. È stato un errore? Sicuramente”.

L’ex Dortmund ha concluso affermando di essere concentrato esclusivamente sul campo e che al suo contratto sta pensando il procuratore. La porta per la permanenza, dunque, è ancora aperta secondo lui.

Juve alla finestra pronta a cogliere l’occasione

Se come sembra non si trovasse un accordo, Dembélé dovrà lasciare la squadra nei prossimi giorni. Xavi, infatti, ha ribadito di non avere intenzione di lasciarlo in tribuna fino al termine della stagione.

Come anticipato, sul francese ci sarebbero le attenzioni di diversi club europei. Su tutti c’è il ricchissimo Newcastle, pronto a far follie per portarlo in Inghilterra, anche se la prospettiva di lottare per la salvezza non convincerebbe l’attaccante fino in fondo.

È viva la pista Juve: i bianconeri sono alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Chiesa e le caratteristiche di Dembélé si sposerebbero bene con il calcio di Allegri. Data la situazione, il club spagnolo non dovrebbe chiedere cifre molto onerose per lasciar partire l’ex Borussia Dortmund. La pista potrebbe concretizzarsi se la Juve decidesse di non riscattare Morata a fine stagione.

La situazione, dunque, è da monitorare, anche se i bianconeri hanno sotto osservazione anche Azmoun (Zenit S. Pietroburgo) e Martial (Manchester United). Al momento, tuttavia, non risulta una trattativa aperta fra i due club.