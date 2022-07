Spalletti trema: una big di Premier League piomba su un titolarissimo

Il Napoli trema: una delle big della Premier League ha messo gli occhi su un titolarissimo di Spalletti. Presto potrebbe arrivare la prima offerta.

I tifosi azzurri tengono il fiato sospeso: un big potrebbe dire addio per approdare in Premier League.

Sono giorni importanti in casa Napoli: la dirigenza è al lavoro per costruire una rosa più forte e competitiva. L’obiettivo è alzare l’asticella dopo il terzo posto dello scorso campionato e ben figurare in Champions League: sarà necessario un intervento sul calciomercato.

Tuttavia, prima di delineare la strategia per i colpi in entrata, gli azzurri dovranno risolvere alcuni nodi per le operazioni in uscita. Una volta individuati i reparti che avranno bisogno di nuovi rinforzi, la società deciderà quali giocatori acquistare. Nel frattempo, però, le sirene della Premier League suonano molto forte: una big inglese ha messo gli occhi su un titolarissimo di Spalletti.

Il Napoli teme l’addio: una top della Premier vuole un big azzurro

Come anticipato, il Napoli dovrà risolvere delle questioni su alcuni giocatori in uscita prima di operare in entrata. Ad oggi, le situazioni critiche riguardano Ospina (sempre più vicino all’Al-Nassr), Mertens (contratto in scadenza) e Fabian Ruiz (accordo fino al 2023 e nessun margine per il rinnovo). Inoltre, anche Politano è fra i cedibili e il Valencia è sulle sue tracce su indicazione del suo ex allenatore Gennaro Gattuso.

Intanto, però, sono già stati definiti due acquisti: Olivera e Kvaratskhelia. Oltre ai due rinforzi, la società ha anche trovato un accordo per il rinnovo quinquennale di Meret, che dovrebbe diventare il portiere titolare con l’addio di Ospina.

Ora, però, l’attenzione si sposta su una possibile cessione molto dolorosa. Una big di Premier League ha messo gli occhi su un titolare della rosa di Spalletti: Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese è nel mirino del Chelsea: i Blues sono alla ricerca di nuovi difensori e hanno intenzione di acquistarlo in Italia. I londinesi, infatti, hanno già effettuato dei sondaggi con Juve ed Inter per De Ligt e Skriniar.

I bianconeri vorrebbero incassare i €120 milioni della clausola, mentre i nerazzurri hanno chiesto €80 milioni e sullo slovacco il PSG è in vantaggio.

La pista che porta a Koulibaly potrebbe essere più facilmente percorribile. La scadenza del contratto che lo lega al Napoli è nel 2023 e una cessione, di conseguenza, non è affatto da scartare. La tifoseria e Spalletti sperano nella permanenza, considerando anche che il difensore sarebbe l’erede della fascia da capitano che Insigne ha lasciato.

Ad oggi, comunque, non risulta una trattativa in stato avanzato, anche se lo scenario potrebbe evolversi molto velocemente.