Calciomercato Juventus, è arrivato l’annuncio che fa grande chiarezza sul futuro di Nicolò Zaniolo. Ecco come stanno le cose.

Del 22 sentiamo ormai parlare da tanto tempo e, soprattutto negli spezzoni centrali compresi tra giugno e inizio luglio, abbiamo visto come Nicolò abbia rappresentato uno dei nomi più caldi della corrente campagna acquisti, soprattutto alla luce di suoi atteggiamenti e pubblicazioni social criptiche quanto enigmatiche e denuncianti una certa insofferenza.

In realtà, sin dal giorno del suo arrivo, Nicolò sembra essere sul punto di lasciare la Roma. Sia ben chiaro, dei momenti in cui davvero fosse intenzionato e prossimo al farlo ci sono stati, così come non sono mancate in questi anni avances e attenzioni bloccate poi dalle problematiche e gli infortuni del classe 1999.

L’estate di quest’ultimo è stata abbastanza particolare, caratterizzata da allenamenti e vacanze pressoché normali nella sua terra ligure, laddove ha cercato di mettersi in forma, come molti dicevano, per farsi trovare pronto da una Vecchia Signora che nell’immaginario collettivo, compreso in quello di Zaniolo, sembrava poter fare follie per il suo ingaggio.

Calciomercato Juventus, continua la telenovela Zaniolo

La realtà è però molto più semplice ed è caratterizzata dalla presenza di un giocatore si forte, giovane e talentuoso e reduce da un gol decisivo in una finale europea ma al contempo protagonista di due infortuni pesantissimi in questi ultimi due anni e distintosi nell’ultima stagione per una serie di prestazioni deludenti e un modo di fare non sempre graditissimo a Mourinho e compagni.

Basti questo a spiegare il motivo delle riluttanze della Juventus, da sempre attenta a valutazioni olistiche e non unicamente tattico od economiche, nell’affondare il colpo e convincere Tiago Pinto e un club come la Roma che inizialmente chiedeva 60 milioni di euro e che ad oggi difficilmente scenderà sotto i 45 milioni.

Il turning point sembrava però essere stato l’ingaggio di Paulo Dybala che, oltre a responsabilizzare il giocatore, sembrerebbe aver fatto nascere in lui l’anelito alla permanenza per poter dire la sua e condividere spogliatoio e campo con un reparto offensivo ad oggi a dir poco importante.

Calciomercato Juventus, annuncio in diretta su Zaniolo

Non è però ancora chiara quale sia la volontà delle varie parti coinvolte, a partire da una Juventus che ha altre priorità e per ora sembrerebbe non voler affondare il colpo.

Passando per lo stesso giocatore e per il club giallorosso, combattuto tra il voler monetizzare in modo importante e al voler preservare quello che era stato definito dallo stesso Tiago Pinto un bambino d’oro. Su tale fronte, dunque, non sfuggano le dichiarazioni di Massimo Brambati a Tuttomercatoweb che ha così detto dello scenario Zaniolo.

“Al momento so solo che Mourinho sarebbe disposto a privarsene e la stessa Roma potrebbe privarsene. Al momento però la Juventus ha altre priorità, non solo per quanto riguarda le cessioni ma anche sul fronte nuovi arrivi. Stanno cercando di prendere Morata“.