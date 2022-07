L’avventura di De Ligt al Bayern Monaco inizia nel peggiore dei modi: ecco cos’è successo

Brutte notizie per Matthijs De Ligt: l’ex difensore della Juventus ha iniziato la sua nuova avventura con la maglia dei bavaresi come peggio non poteva.

Le dichiarazioni rilasciate contro di lui potrebbero influenzare in modo negativo tutta la stagione del giocatore olandese.

Non inizia certamente come sperava la nuova esperienza di Matthijs De Ligt con la maglia del Bayern Monaco. Acquistato dai bianconeri nell’estate del 2019 per l’importante cifra di 85 milioni di euro, il difensore olandese non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo valore in Serie A. Dopo tre stagioni tra luci e ombre, il classe ’99 ha deciso di intraprendere una nuova esperienza per proseguire il suo percorso di crescita.

Ad acquistarlo ci ha pensato il migliore club tedesco, ogni anno tra le favorite per la vittoria della Champions League. I bavaresi lo hanno strappato per 67 milioni di euro, una cifra comunque importante che testimonia tutta la fiducia riposta in lui. Una volta ceduto la Juventus è virata su Bremer, soffiandolo all’Inter per una cifra totale di circa 50 milioni di euro.

Una mossa che ha comunque accontentato una gran parte dei tifosi bianconeri, mai convinti del tutto dalle prestazioni offerte da De Ligt. In più ci si sono messe le dichiarazioni rilasciate una volta approdato in Germania che hanno fatto arrabbiare molti: tra questi il suo ex compagno Leonardo Bonucci, che gli ha rimproverato la mancanza di rispetto nei confronti di un club prestigioso come la Juventus.

De Ligt in grave difficoltà: che accusa alla Serie A!

Nonostante la voglia di De Ligt di mettersi subito in gioco al Bayern Monaco, la sua avventura non può dirsi iniziata nel migliore dei modi. L’allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann, è infatti intervenuto in conferenza stampa per parlare delle difficoltà incontrate dal difensore olandese soprattutto dal punto di vista fisico. Il tecnico ha dichiarato: “Ho parlato con De Ligt dopo l’allenamento e mi ha confessato che la sessione è stata la più dura degli ultimi quattro anni”.

A ciò ha seguito un’accusa alla Serie A, ritenuto un campionato poco allenante rispetto agli standard europei. Nagelsmann ha confessato: “É stata una sessione difficile certo, ma non così tanto. A quanto sento dire, pare che non sia facile rimanere in forma in Italia“. Parole forti che confermano come una delle tante differenze con le top squadre d’Europa sia una preparazione atletica molto inferiore che non consente di mantenere i ritmi del calcio moderno.

Chissà che l’accusa non riguardasse anche l’ex allenatore di De Ligt, Massimiliano Allegri, criticato da molti per il suo modo di intendere il calcio non al passo con i tempi.