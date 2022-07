Un ex calciatore prende in giro i nerazzurri: è polemica sui social

Un ex calciatore ha preso in giro l’Inter tramite i social. In seguito al suo messaggio, si è scatenata una dura polemica.

Sui social si è scatenata una forte polemica che ha coinvolto l’Inter ed un ex calciatore: la presa in giro è diventata virale.

L’Inter ha un obiettivo molto chiaro: tornare a vincere lo scudetto. Il primo anno di Inzaghi sulla panchina nerazzurra si è chiuso con due trofei in bacheca (Supercoppa e Coppa Italia, entrambe le finali vinte con la Juve), ma la società vuole alzare l’asticella e tornare sul tetto d’Italia. Per questo motivo, la dirigenza si è mossa attivamente sul mercato, portando a Milano Onana, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan e Lukaku. Il sesto obiettivo (Bremer) è sfumato, ma resta la necessità di acquistare un difensore centrale che possa sostituire Ranocchia. Nel frattempo, però, l’attenzione si è spostata anche fuori dal campo: è polemica sui social.

Polemica senza fine: la presa in giro di un ex calciatore diventa virale

Come anticipato, l’Inter è attiva sul mercato in entrata, mentre le maggiori difficoltà riguardano le cessioni. Al momento nessuno degli esuberi è stato ceduto a titolo definitivo e questo ha bloccato la trattativa per Bremer. I nerazzurri sono alla ricerca di un centrale, ma senza incassare sarà difficile raggiungere l’obiettivo primario: per Milenkovic, infatti, la Fiorentina chiede €20 milioni.

Il colpo di scena riguarda invece una possibile permanenza: Skriniar potrebbe restare e rinnovare il contratto. A lungo è stato indicato come il prescelto per sistemare i conti dei nerazzurri, ma il PSG (unico club che ha formalizzato un’offerta concreta) ha ritenuto eccessiva la richiesta dell’Inter di €70 milioni (i parigini sono arrivati a 50). I parigini hanno poi virato su Mukiele del Lipsia per rinforzare la difesa.

La situazione economica è comunque un ostacolo importante per i nerazzurri, che ora faticano a cedere i giocatori e, conseguentemente, non riescono ad avere introiti dal mercato. Questo scenario è diventato oggetto di una presa in giro di un ex calciatore: Gary Neville.

L’ex difensore dello United è molto attivo su Twitter e, nella notte fra il 24 ed il 25 luglio, ha risposto ad una domanda di un utente: “Qual è il miglior account da seguire per informarsi su problemi bancari italiani?”. La risposta di Neville è stata: “Inter”.

I tifosi nerazzurri non hanno gradito la presa in giro ed è nata una polemica.

Alcuni utenti, nella sezione dei commenti, hanno ricordato all’inglese come anche lo United abbia dei debiti o lo hanno invitato a pensare ad altro alle 3 del mattino. Tuttavia, l’ex difensore non ha dato seguito alla polemica e non ha risposto.