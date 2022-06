Agustina Gandolfo: top e gonna striminziti, le sue forme provocanti strabordano fuori

Agustina Gandolfo si è mostrata con un abbigliamento composto da un top e una gonna striminziti che fanno intravedere tutte le sue forme. Ecco la foto.

Agustina Gandolfo è una delle wags, mogli e compagne dei calciatori, più amate di questi anni. Lei è la fidanzata di Lautaro Martines calciatore dell’Inter tra i più amati e campione della Copa America 2021, della Coppa Italia 2021-2022 e di un Supercoppa Italiana e di un campionato di Serie A.

Agustina Gandolfo e gli abiti stretti

Nata a Mendoza nel 1996, Agustina è spesso al fianco del suo innamorato e si lasciano tranquillamente fotografare assieme senza paura di essere visti dai paparazzi e che la loro privacy possa essere violata.

Tra i due c’è molta complicità e un rispetto reciproco come dimostrato sui social dove l’uno commenta i post dell’altro e non hanno mai avuto, per il momento, problemi legati alla gelosia.

I due si sono conosciuti nel 2018 in una serata in discoteca e da quel momento non si sono mai più divisi. Dal loro amore è nata nel 2021 una bambina, Nina, che vive insieme ai suoi genitori a Milano.

Insieme alla bella famigliola c’è anche Alma, un cagnolino di razza carlino che tiene compagnia alla famiglia Martines e che spesso è oggetto di post di Instagram da parte di Agustina.

La donna, è molto amica di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, anch’essa argentina, e le due sembrano passare molto tempo assieme chiacchierando e facendo shopping.

Infatti, Agustina ama molto gli abiti in quanto in passato è stata un indossatrice e ha la passione per i viaggi a tal punto da commentare tutti i posti in cui ha passato le vacanze sui social.

Nel 2021, ha suscitato delle polemiche in quanto ha criticato il fatto che alcuni ristoratori italiani non scrivono nel menù il prezzo delle loro pietanze e questa cosa le ha dato molto fastidio.

Ultimamente, Agustina è in vacanza ad Ibiza con il suo compagno, Lautaro e i due pubblicano alcune foto che li ritraggono assieme.

Il post di Instagram

Nell’ultimo post Instagram della donna possiamo notare un momento di relax in bordo piscina, dove la donna cede alle lusinghe del calciatore e si mostra con un outif total white composto da un top e una gonna.

I fan però hanno notato che gli indumenti della Gandolfo sono troppo piccoli per le sue forme e rischia così di far strabordare tutte le sue grazie.

Tra i commenti, possiamo leggere i complimenti per la sua bellezza e per l’amore nei confronti del alciatore.