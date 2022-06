Pronto un incredibile doppio colpo in entrata: De Laurentiis spinge per chiudere

Il Napoli è molto attivo in questa prima fase di calciomercato. Nel mirino della società di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe un doppio colpo da regalare a Luciano Spalletti.

Il mercato del Napoli entra nel vivo e gli azzurri sembrano pronti a dare l’accelerata definitiva per due colpi.

La volontà del patron è quella di proseguire sul sentiero tracciato la scorsa stagione con l’ingaggio del tecnico di Certaldo.

Primi colpi già chiusi, ma non finisce qui

Il Napoli è finora una delle protagoniste nel mercato delle squadre di Serie A. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, infatti, hanno già chiuso per i primi due rinforzi azzurri. Gli arrivi di Kvaratshkeila e Mathias Olivera vanno a colmare gli addii di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam. In casa Napoli, però, si pensa anche alle uscite. La separazione da Dries Mertens sembra ormai cosa fatta e oltre al belga anche Kalidou Koulibaly potrebbe salutare, su di lui Barcellona e Juventus. Inoltre anche le posizioni di Fabian Ruiz, Matteo Politano e Andrea Petagna non sembrano così salde. Lo spagnolo ha tanti estimatori e, al momento, sembra quello più vicino all’addio anche se negli ultimi giorni diverse squadre italiane hanno chiesto informazioni su Petagna. Per questo, al netto delle uscite, patron e direttore sportivo sono attivi per farsi trovare già pronti e rimpiazzare gli addii.

Doppio obiettivo, potrebbe nascere un’asse per il Napoli

Proprio in ottica entrata i partenopei hanno messo nel mirino un doppio colpo. I giocatori nel mirino militano nel campionato italiano e, dunque, conoscono già la Serie A, requisito non da poco. Inoltre sono due profili graditi anche da Luciano Spalletti. Si tratta dei due calciatori dell’Hellas Verona: Antonin Barak e Giovanni Simeone.

Al trequartista ceco i partenopei sono interessati da tempo con il giocatore che si trasferirebbe volentieri al Napoli per fare un salto di qualità. Più recente, invece, è l’interesse per il Cholito Simeone. L’argentino ex Cagliari, dopo la stagione da 17 gol in campionato, ha attirato l’interesse di diverse società tra cui Juventus, Newcastle, Siviglia e Valencia. Giuntoli e ADL sarebbero pronti all’assalto all’attaccante a prescindere dal futuro di Victor Osimhen che è nel mirino delle squadre di Premier League. Spalletti lo terrebbe sia come alternativa al nigeriano sia come partner dell’ex Lille data la mobilità dei due. Gli azzurri lavorano al doppio colpo, l’asse Napoli-Verona è caldissimo.