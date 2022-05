Alessandro Del Piero, matrimonio di nuovo in crisi: il rumors sconvolge i tifosi

By

Alessandro Del Piero finisce nuovamente nel mirino dell’attenzione del web, l’ex calciatore della Juventus starebbe attraversando una nuova crisi matrimoniale con Sonia Amoruso?

L’attenzione dei media è stata costantemente concentrata su Alessandro Del Piero durante gli anni di carriera nel mondo del calcio italiano e ancora oggi, nonostante la vita dell’ex calciatore oggi sia in America più o meno lontano dalla cronaca rosa nazionale.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore, però, troviamo nuovamente l’ex calciatore e la moglie, insieme alla quale starebbe attraversando ancora una volta una delicata crisi matrimoniale.

Matrimonio in crisi (di nuovo) per Alessandro Del Piero?

Nonostante l’attenzione che i media ha riservato su Alessandro Del Piero, l’ex calciatore ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza in merito alla sua vita privata, anche dopo aver incontrato durante il suo percorso di vita la moglie Sonia Amoruso. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dalla voglia di celebrare in gran segreto le nozze nel 2005, tenendo volutamente all’oscuro i media.

A far discutere, invece, fu la separazione della coppia durata circa due anni dopo i quali Alessandro Del Piero e la moglie Sonia hanno trovato il modo di appianare le divergenze. La vera domanda, però, resta la seguente: cosa sta succedendo adesso tra l’ex calciatore e la moglie?

L’ex calciatore di nuovo nel mirino del gossip

Recentemente a prendere piede sui social è stato un nuovo gossip troviamo un rumor che fa riferimento ad una possibile crisi tra Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso, basato su un’assenza della coppia sui social.

Rumors che, almeno per il momento, non trovano una reale conferma dato che Alessandro Del Piero e Sonia Amoroso restano chiusi nel silenzio della loro riservatezza anche se, a oggi, tutto sembrerebbe procedere migliore dei modi per la coppia che ha già vinto una grave crisi che aveva travolto la loro unione.