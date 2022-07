Grandi manovre a centrocampo: Allegri mette un top nel mirino

La Juventus si muove ancora sul mercato: i bianconeri vogliono regalare un altro top player ad Allegri per il centrocampo.

La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa: l’obiettivo è intervenire a centrocampo. Il primo nome sulla lista è quello di un big.

La Juve si sta muovendo sul mercato con uno scopo molto preciso: rinforzare la rosa per tornare a lottare per lo scudetto. Le ultime due annate sono state complicate: due quarti posti consecutivi e l’ultima stagione conclusa senza titoli per la prima volta dal 2012. Allegri ha parlato molto chiaramente: c’è l’obbligo di vincere immediatamente. La società ha già ufficializzato tre colpi importanti: i due parametri zero Pogba e Di Maria e l’acquisto da circa €50 milioni Bremer. La rosa è quasi completa: la priorità è quella di ingaggiare una nuova punta, ma potrebbero esserci altri movimenti a centrocampo.

Obiettivo top a centrocampo: la Juve ci prova seriamente

Il focus della Juve è sull’attacco. L’idea è quella di ingaggiare una nuova punta che possa far rifiatare Vlahovic quando necessario e, al momento, il cerchio si è stretto su due profili: Morata ed Arnautovic. Allegri spinge per il ritorno dello spagnolo dall’Atletico Madrid perché ritenuto perfetto per il tridente, mentre l’austriaco resta in secondo piano come pista comunque valida.

Tuttavia, non è da escludere un ulteriore intervento a centrocampo oltre a Pogba. Ad oggi, la Juve ha due esuberi in quel reparto: Ramsey (con cui si sta trattando la rescissione) e Arthur (che per ora non ha pretendenti). Se dovesse avvenire un’altra uscita oltre alla loro, allora la società tornerebbe sul mercato. Il principale indiziato è Rabiot (che non è negli USA con la squadra): il francese gode della fiducia dell’allenatore, ma non è intoccabile.

Nel caso in cui l’ex PSG dovesse dire addio, allora i bianconeri tenterebbero l’assalto a Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino piace molto ed il PSG sarebbe disposto a cederlo. La Juve lo ha nel mirino e avrebbe già avviato i primi contatti con il club francese. Tuttavia, come anticipato, sarebbe necessaria un’ulteriore cessione per tentare di portare a Torino l’ex Roma.

Rabiot, che è rimasto in Italia per motivi personali e che attualmente si sta allenando con l’Under 23, piace ad Arsenal e Lione, ma per ora non risultano trattative avviate. Tutto, di conseguenza, dipenderà da quello che accadrà nelle prossime settimane: Paredes è nel mirino della Juve.