De Ligt si allontana: il Chelsea potrebbe inserire contropartite molto gradite

Non si ragiona solo sul mercato in entrata in casa Juventus. Alla Continassa, infatti, tiene banco la possibile cessione di Matthijs De Ligt al Chelsea.

La Vecchia Signora sacrificherebbe l’olandese per rimpinguare i conti e reinvestire parte del ricavo.

Anche la Juventus si lecca le ferite per le perdite dovute alla pandemia, la cessione di De Ligt sarebbe dolorosa ma salvifica per le casse bianconere.

De Ligt si allontana, il Chelsea lo vuole a tutti i costi

Dopo l’addio di Giorgio Chiellini, volato in MLS al Los Angeles FC, le intenzioni della dirigenza della Juventus erano ben diverse da quelle attuali. La società bianconera, infatti, voleva fare di Matthijs De Ligt il nuovo perno difensivo della Juve raccogliendo così l’eredità di Giorgione.

Con gli addii di Antonio Rudiger e Andreas Christensen il Chelsea si è ritrovato costretto ad acquistare almeno un difensore. Inizialmente le mire dei blues erano rivolte a Jules Koundé del Siviglia. La trattativa per il classe ’98 si è prolungata parecchio senza, però, arrivare ad una conclusione. Nelle ultime settimane Thomas Tuchel ha messo De Ligt in cima alla sua lista e dato mandato alla dirigenza londinese di portare l’olandese a Stamford Bridge. Il Chelsea è disposto a fare follie per il difensore classe ’99 ma non vorrebbe arrivare ai 110 milioni chiesti dalla Juventus.

Chelsea scatenato, per De Ligt contropartite che piacciono alla Juventus

Per abbassare il costo del cartellino i blues vorrebbero inserire delle contropartite. Inizialmente si era parlato di Timo Werner o Christian Pulisic ma la Vecchia Signora aveva rispedito al mittente le proposte. Secondo La Stampa, il Chelsea sarebbe pronto a rilanciare pur di assicurarsi De Ligt e potrebbe mettere sul piatto delle contropartite gradite ai bianconeri. La clamorosa indiscrezione, infatti, parla di Jorginho o N’Golo Kanté offerti nella trattativa per l’ex Ajax.

Tutti e due i centrocampisti sarebbero molto apprezzati da Allegri che con l’innesto di uno dei due top player alzerebbe sensibilmente il livello del centrocampo, vero punto debole della Juve negli ultimi anni. Jorginho garantirebbe più geometrie e impostazioni di manovra, accompagnati dalla capacità tattica in fase di ripiegamento. Kanté porterebbe più dinamicità, meno trame di passaggi ma sicuramente più stamina e aggressività sul possesso palla avversario. Con Adrien Rabiot in uscita, che si aggiunge ai vari Ramsey e Arthur, la Juventus non disdegnerebbe rinforzare la mediana. Il Chelsea sembra aver trovato la chiave per sbloccare l’affare De Ligt, l’olandese si avvicina a vestire il blues…