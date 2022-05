Lukaku, mossa furba per tornare in nerazzurro: ecco che cosa sta facendo dietro le quinte, è folle!

Romelu Lukaku e l’Inter, la storia potrebbe ripetersi. Il belga vuole tornare in nerazzurro ed è pronto a tutto: ecco cosa sta succedendo.

Ha del clamoroso quanto sta accadendo negli ultimi giorni: Lukaku vuole l’Inter e sta facendo di tutto per tornare a Milano.

La storia d’amore fra Romelu Lukaku e l’Inter è durata solo due anni. L’attaccante belga, arrivato a Milano su esplicita richiesta di Antonio Conte, ha conquistato l’amore dei tifosi grazie a gol e leadership. In particolare, la seconda stagione è stata impreziosita dallo scudetto vinto da protagonista assoluto, ma si è chiusa con l’imprevista richiesta di cessione.

Il giocatore stesso ha ammesso di aver chiesto il rinnovo di contratto per poter restare, ma la società non ha potuto accettare a causa della situazione finanziaria: durante il ritiro estivo, dunque, si è concretizzata la trattativa con il Chelsea (€115 milioni per l’acquisto). Con i Blues non è andata come sperato: pochi gol e tanta panchina hanno caratterizzato il suo primo anno a Londra.

Ora la storia potrebbe ripetersi con direzioni opposte: Lukaku vuole tornare in nerazzurro.

Nessuno poteva immaginarlo, tutto pur di tornare all’Inter

L’Inter e Lukaku hanno sentito la mancanza l’una dell’altro durante questa stagione. Il belga era l’attaccante principe di una squadra costruita su misura per lui, mentre a Londra era uno dei tanti, con Tuchel che spesso preferiva attaccanti rapidi e meno fisici come Werner o Havertz.

Nonostante il suo finale di campionato sia stato in crescendo, il Lukaku visto a Londra è parso un lontanissimo parente di quello dominante e trascinante che ha giocato all’Inter per due anni.

Inoltre, il rapporto con il Chelsea è stato burrascoso a tratti a causa della famosa intervista rilasciata a gennaio in cui affermava di voler tornare a Milano un giorno.

Da lì qualcosa si è rotto e Tuchel non ha esitato nel relegarlo in panchina.

Ora il belga vorrebbe tornare ad indossare la maglia dell’Inter. La questione, però, è molto complicata, anche se lui ha già mosso le prime trame. Lukaku ha infatti dato mandato ad un legale di fiducia di incontrare i nerazzurri (e non al suo agente Pastorello, con cui i rapporti sarebbero tesi) e sarebbe persino disposto a tagliarsi pesantemente l’ingaggio.

Dato il grande investimento di un anno fa, il Chelsea non ha assolutamente intenzione di svendere il giocatore. L’unico modo per trovare un punto d’incontro, dunque, sarebbe il prestito che, per le nuove regole, può essere solo annuale. Anche fra un anno sarebbe difficile per l’Inter acquistare il belga e, per questo motivo, ci vorrebbe un prestito rinnovabile per un’ulteriore stagione per poi discutere di un eventuale riscatto quando il valore a bilancio sarà calato per i Blues.

È una situazione molto intricata e quasi impossibile da realizzare. Intanto l’Inter tiene viva la pista che porta a Dybala, ma uno dei due escluderebbe l’altro. Se i nerazzurri decidessero di intraprendere definitivamente la strada che porta a Lukaku, allora per l’argentino potrebbero aprirsi le porte di una squadra diversa come la Roma (ma la pista estera non è da scartare).