Allenamento bollente, Wanda Nara: il top è inesistente | Straborda tutto di fuori

Wanda Nara ha mostrato una foto molto bollente su Instagram lasciando poco spazio all’immaginazione. Ecco il post.

Nel mondo sportivo molte donne sono famose per essere mogli di calciatori o per aver condotto programmi televisivi di approfondimento calcistico. Una che accomuna è entrambe le cose è Wanda Nara.

Wanda Nara e il top troppo piccolo

Nata a Boulogne Sur Mer, nel 1986 in Argentina, comincia la sua carriera debuttando come showgirl sui palchi di vari spettacoli del suo paese. Successivamente prende parte alla rivista Humor e Custodia per poi affiancare il comico Jeorge Corona nel programma televisivo King Corona.

Dopo due mesi dall’avvio, Wanda decide di abbandonare la trasmissione accusando il comico e sua moglie di abusi per poi partecipare nel 2007 a Patinando per un sueno, versione argentina del programma Notti sul ghiaccio per poi prendere parte nel 2009 a El musical de tus suenos e nel 2011 a Bailando por un sueno versione argentina del noto programma Dancing with the Star, format originale della famosa trasmissione di Milly Carlucci intitolata Ballando con le Stelle.

Nel 2017 diventa autrice pubblicando per la casa editrice Mondadori Electra un libro scritto a quattro mani con Paolo Fontanesi intitolato Campione in campo e nella vita per poi diventare co-conduttrice del programma a tema calcistico Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco sostituendo Melissa Satta.

Nel 2020 è stata opinionista insieme al cantante italiano Pupo della quarta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto.

Dal punto di vista sentimentale dopo essere stata sposata con il calciatore Maxi Lopez da cui ha divorziano nel 2013 per via di alcuni tradimenti da parte di entrambi nel 2014 si sposa con Mauro Icardi compagno di squadra dell’ex marito alla Sampdoria, diventando anche procuratrice sportiva.

Wanda Nara, è molto attiva sui social e spesso pubblica alcuni contenuti che fanno molto discutere per via del fatto di mettere in mostra il suo corpo a volte con atteggiamenti molto succinti.

I commenti dei fan

La donna, non si è mai fatta nessun problema riguardo i commenti un po’ sessisti nei suoi confronti e si mostra liberamente senza alcuna paura né attacchi di gelosia da parte di suo marito.

In un ultimo post pubblicato su Instagram, la donna si è mostrata in delle pose ginniche con addosso un outfit sportivo ed un top che non riesce a contenere il suo seno che sembra voler uscire fuori dal capo d’abbigliamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Anche stavolta, i suoi fan, hanno apprezzato gli scatti riempiendola di complimenti e di frasi doppio sensiste.