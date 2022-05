Spalletti non le manda a dire: parole al vetriolo, esplode la bomba in diretta

L’allenatore del Napoli Spalletti non ci sta e decide di chiarire la sua posizione in merito alle indiscrezioni: quello che ha detto ha spiazzato tutti.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti non ci sta e decide di chiarire la sua posizione in merito alle indiscrezioni delle ultime ore: quello che ha detto ha spiazzato tutti.

Una stagione difficile da decifrare quella del Napoli. I campani arrivavano ai nastri di partenza senza eccessive ambizioni ma con l’intenzione dichiarata di tornare in Champions League dopo la clamorosa esclusione arrivata all’ultima giornata di una stagione fa. L’arrivo di Luciano Spalletti, un esperto in ritorni in Champions, aveva ulteriormente mostrato quale fosse l’obbiettivo stagionale il quale, con anticipo, è stato raggiunro senza nessun tipo di patema.

A far da contrasto però e a rendere indecifrabile la stagione degli azzurri è l’andamento effettivo del campionato a cui si sommano le parole di Dries Mertens. Il Napoli, dopo un avvio clamoroso, ha subito un crollo nella fase centrale del campionato, una piccola ripresa e poi un nuovo down in questa parte finale. Questo su e giù emotivo e tecnico ha condotto i tifosi dei campani a sperare a più riprese nello scudetto ma alla fine a trovarsi nuovamente delusi e amareggiati di ritrovarsi fuori dalla lotta per il titolo.

Una delusione mostrata anche da Mertens che non ha nascosto la sua amarezza per i tanti errori commessi in momenti ruciali della stagione che hanno portato la squadra azzurra ad allontanarsi dal duo meneghino Milan ed Inter. Proprio questa differenza di vedute con l’allenatore ha portato a creare diverse voci che hanno infastidito il tecnico toscano che dopo la gara con il Torino non le ha mandate a dire.

Il duro sfogo dell’allenatore del Napoli, la sua dichiarazione fa capire tutto

La storia tra Luciano Spalletti e il Napoli è stata più volte vista come finita nelle ultime settimane. Diverse voci di corridoio non confermate avevano parlato di una differenza di vedute tra l’allenatore toscano e il presidente Aurelio De Laurentiis, differenze che avrebbero portato alla strada della separazione dopo solo una stagione. Voci queste che hanno inevitabilmente gettato un’ombra di ulteriore tensione sullo spogliatoio azzurro già messo alla prova dalla stressante stagione calcistica.

Al termine della gara vinta contro il Torino, Luciano Spalletti si è sfogato apertamente ai microfoni di DAZN. “La vicinanza del presidente è stata importante”, una frase che sottolinea come il rapporto tra allenatore e presidente sia solido e assolutamente proficuo e che quindi, come inevitabile, sia lecito pensare ad uno Spalletti ancora sulla panchina del Napoli la prossima stagione.

Non è mancata una stoccata però nei confronti dei giornalisti: “Se insistete, i dubbi sono vostri. Ho già risposto tante volte”. Insomma uno Spalletti estremamente combattivo che sembra intenzionato a mantenere il proprio posto anche nella prossima stagione.

