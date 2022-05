Genoa, il rammarico di Criscito: “Questo errore me lo porterò dietro per sempre”

Il capitano del Genoa Criscito ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato intendere il suo rammarico per una spiacevole situazione vissuta.

Criscito e il Genoa sono impegnati in decisive sfide salvezza, che determineranno la permanenza del Grifone in Serie A. Il difensore ha parlato di un errore da lui compiuto che non potrà mai dimenticare.

Il Genoa sta affrontando un momento decisivo della stagione. Il club ligure sta lottando per la permanenza in Serie A e proverà fino all’ultima partita di campionato a mantenere un posto nella massima categoria.

Genoa, guai fare passi falsi nelle ultime due partite

Il Genoa si giocherà fino all’ultima giornata di campionato la salvezza. Le ultime due partite in Serie A del Grifone sono state diametralmente opposte: da una parte la sfida contro la Samp in un derby che ha lasciato ferite aperte, dall’altra la vittoria sofferta ma fondamentale contro la Juventus. Nel primo caso il rammarico è stato, sia perché la sconfitta nel derby della Lanterna fa sempre male, sia per l’errore dal dischetto che avrebbe fatto ottenere un punto d’oro. La vittoria contro i bianconeri ha invece ridato la giusta carica ad una squadra che fino all’ultima giornata proverà a non arrendersi.

Il club capitano da Criscito è attualmente al penultimo posto a quota 28: se non vuole retrocedere deve provare a conquistare più punti possibili nelle ultime due partite rimanenti: le sfide contro il Napoli al Maradona e contro il Bologna al Luigi Ferraris.

Criscito non supera l’errore che potrebbe costare caro

Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha ammesso in un’intervista di non aver superato un momento difficile, accorsogli nel penultimo turno di campionato.

Il difensore ha infatti fallito dagli undici metri un rigore decisivo nel derby contro la Sampdoria, facendo perdere ai suoi l’occasione di guadagnare almeno un punto. Dopo l’errore dal dischetto Criscito si è accasciato a terra in lacrime per il dispiacere. Un momento difficile da superare, su cui è tornato a parlare con le seguenti dichiarazioni: “Questa settimana è stata durissima. Quello nel derby è un errore che mi porterò per sempre dentro. La mia famiglia mi ha aiutato tanto. Solo mia moglie ed i ragazzi sanno come io mi senta quando perdo”.

Delle parole che esprimono il dispiacere del capitano rossoblù, che si è però rifatto segnando il rigore decisivo che ha portato alla vittoria contro la Juventus: l’ennesima storia di rivincita personale che arricchisce le pagine del calcio italiano.