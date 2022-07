Alvaro Morata come ha scopeto l’arrivo della quarta figlia? Il Video

Nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente la coppia formata da Alvaro Morata e Alicia Campello, riflettere diffuso un video che racconta come il calciatore ha scoperto dell’arrivo della loro quarta bambina.

Giorni ricchi di grandissima emozione per Alvaro Morata e Alice Campello che attualmente sono impegnati anche nel trasloco da Torino a Madrid dove cominceranno una vera e propria nuova vita, dato che il calciatore da poco detta di ufficialmente alla Juventus pronto a vestire la maglia dell’atletico Madrid.

Prima di lasciare definitivamente l’Italia, però, la bellissima coppia ha voluto confermare i rumors che li vedeva protagonisti del gossip italiano annunciando così l’arrivo della loro quarta bambina attraverso un bellissimo gender party durante il quale hanno scoperto il sesso del futuro nascituro.

Morata come ha scoperto che la moglie fosse in dolce attesa?

Nel corso delle ultime settimane sono state numerose le notizie pubblicate sul conto della coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello in relazione ai rumors sulla nuova gravidanza, recentemente confermati.

La coppia ha deciso di uscire così allo scoperto attraverso la condivisione di un dolcissimo scatto che vedeva Alice Campello circondata dai figli e dal marito, come evidenza il suo pancino. A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo la condivisione di un video che ritrae Alvaro Morata nel momento in cui ha scoperto che ben presto sarebbe diventato papà per la quarta volta.

L’ex della Juventus in lacrime

Ebbene sì, Alice Campello riuscita a lasciare senza parole i propri fan attraverso la condivisione di un video che racconta il modo in cui ha annunciate al marito arrivo bella loro guarda bambina.

L’influencer ha nascosto in una scatolina porta gioielli un segno tangibile che arrivasse la doccia attesa, un qualcosa che ha subito commesso Alvaro Morata che non ha potuto trattenere per sé le emozioni. Un video è diventato virale in men che non si dica e che riuscirà ad azionare anche i fan e farlo guardare la coppia.