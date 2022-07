Il Milan si avvicina al nuovo acquisto, l’indizio lascia pochi dubbi: affare in chiusura

Il calciomercato del Milan è pronto a prendere il volo, l’acquisto si avvicina: l’indizio lascia pochi dubbi, l’affare è ormai in chiusura.

Il club rossonero si avvicina a grandi passi a chiudere l’acquisto tanto sognato dai tifosi, a confermarlo c’è un indizio che non lascia dubbi in merito: ecco le probabili cifre dell’affare.



Il Milan, dopo una fase di generale immobilismo, sta iniziando a muovere i primi passi sul mercato andando alla ricerca di occasioni per migliorare la rosa in reparti specifici.

I rossoneri campioni d’Italia in carica sono alla ricerca di giocatori che possano incrementare la qualità della rosa a disposzione di mister Pioli ed in particolare vogliono acquisire almeno un difensore ed alcuni rinforzi a centrocampo tra mediana e trequarti.

Dopo essere fallita la trattativa per Sven Botman, passato al Newcastle per una cifra intorno ai 40 milioni, i meneghini non sembrano avere ancora cominciato ad approcciare in maniera concreta nuovi profili per la retroguardia.

A centrocampo i sogni restano al momento Ziyech e Renato Sanches ma se per il marocchino ci sono stati segnali di apertura, sul portoghese i dubbi continuano ad aumentare di giorno in giorno.

L’offerta del PSG è al momento impareggiabile per i rossoneri e il giocatore, dopo un’iniziale attesa per un accordo tra Milan e Lille, sembra vicino a convincersi dell’offerta del club parigino.

I rossoneri potrebbero ora consolarsi con un altro giocatore che sembra essere vicinissimo a trasferirsi a Milano, spunta un indizio inequivocabile che fa sognare i tifosi: ecco di chi si tratta.

Il giocatore vuole il Milan, la rinuncia lascia pochi dubbi: l’acquisto si avvicina

Uno dei reparti su cui Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando in maniera più intensa è senza dubbio la trequarti.

I rossoneri vorrebbero aggiungere almeno un paio di elementi di qualità e quantità che possano dare a Stefano Pioli una maggiore possibilità di scelta nell’arco di una stagione che si preannuncia molto difficile da preparare.

Oltre al possibile arrivo di Ziyech, per cui si continua a trattare con il Chelsea, l’obbiettivo numero 1 resta il giovane belga De Ketelaere. Su di lui arrivano buone notizie per i tifosi del Diavolo che ora sognano in grande.

Il giocatore del Bruges vuole fortemente il Milan e la recente non convocazione per Supercoppa belga sembra essere l’assist definitivo per la squadra di mister Pioli che ora dovrà accellerare nella trattativa.

I rossoneri nelle ultime ore hanno alzato l’iniziale offerta di 20 milioni di euro avvicinandosi ma non toccando i 30 milioni, il club belga continua dal canto suo a chiederne 35 ma la sensazione è che filtri un generale ottimismo per la buona riuscita della trattativa.

Ore calde dunque per i tifosi del Milan che sognano la chiusura di quello che sarebbe un grande colpo per il presente ed il futuro del club meneghino.