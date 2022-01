Alvaro Morata, dolce papà: il video intimo con la moglie Alice

Un video di pochissimi secondi mostra la veste intima e di dolce papà per Alvaro Morata attaccante dell’Atletico Madrid, in prestito dalla Juventus, e marito di Alice Campello.

Sono trascorsi alcuni anni dal primo incontro tra Alvaro Morata e Alice Campello ma la coppia, ancora oggi, riesce a stupire i propri fan con il racconto costante della loro quotidianità fatto sui social insieme ai loro tre bambini Leonardo, Edoardo e Alessandro.

Non a caso, a colpire il popolo del web in queste ore troviamo un video condiviso sui social e che racconta uno dei momenti più belli della vita di Alvaro Morata, vissuto con Alice Capello al suo fianco. Immagini ricche di grande amore e che, inevitabilmente, hanno segnato il cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di vederle

Il video che fa impazzire il web

A tornale virale sul web in queste ore troviamo un video che in passato Alice Campello ha condiviso nella sua pagina Instagram e che racconta un momento davvero molto importante per lei e il marito Alvaro Morata, ovvero il ritorno a casa con il piccolo Edoardo tra le braccia, nato lo scorso 2020.

Nel filmato in questione, presente nella pagina Instagram dell’influencer e imprenditrice, è possibile vedere la bellissima festa di benvenuto che Alvaro Morata ha realizzato per la moglie e il figlio. Alice Campello, infatti, si è subito mostrata visibilmente colpita dalla sorpresa messa in atto dal calciatore che non ha badato a spese per la felicità di tutta la sua famiglia. Un momento reso speciale dalla sorpresa ad hoc realizzata dall’attaccante dell’Atletico Madrid e che, ancora oggi, riesce a commuovere i fan e che ha totalizzato ben oltre un milione di visualizzazioni sui social.

“Non dimenticherò mai…”

In passato, a parlare del bellissimo legame che unisce Alvaro Morata ad Alice Campello è stato lo stesso calciatore in occasione di una passata intervista.

Ricordiamo, che la coppia unita in matrimonio diversi anni fa e che nel frattempo è diventata genitore di tre bellissimi bambini, mostrandosi sui social come una delle famiglie più belle appartenenti al mondo del calcio internazionale.

L’attaccante, dunque, senza mezzi termini parlando di Alice Campello ha dichiarato: “I valori che ci uniscono sono quelli della famiglia, del rispetto per gli altri e dell’educazione. Ho sentito fin da subito questo legame con Alice. Non dimenticherò mai il primo incontro con i miei suoceri. Li volevo conoscere da tempo, ma avevo sempre troppi impegni con la squadra. Così, un giorno, ho deciso di andare a Venezia in giornata e ne è valsa la pena“.