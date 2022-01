Georgina Rodriguez per la prima volta mostra il pancione FOTO

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più belle al mondo e anche più in voga nei magazine di cronaca rosa. Non a caso, a tenere banco sul web troviamo la pubblicazione di una foto che mostra la Rodriguez con il suo pancione in bella vista.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere Cristiano Ronaldo accompagnarsi a donne bellissime, tanto da aggiudicarsi gli appellativi di scapolo d’oro e ‘sex symbol’ di fama mondiale, l’incontro con Georgina Rodriguez però ha cambiato ogni cosa.

Ronaldo continua ad essere un sex symbol, ma nel frattempo è diventato anche un papà eccezionale e il perfetto compagno che ogni donna vorrebbe al suo fianco. L’arrivo dei due figli nella vita del calciatore e della Rodriguez, non a caso, ha portato nel loro quotidiano quel qualcosa in più che ancora mancava.

Georgina Rodriguez, evento mondano con pancione in vista

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo, dunque, la pubblicazione di alcune bellissime foto scattate a Giorgiana Rodriguez e Cristiano Ronaldo durante un evento in occasione del quale il calciatore ha ricevuto un premio molto importante.

Nonostante il momento vissuto dall’attaccante del Manchester United, i riflettori dei media erano concentrati in particolar modo sulla compagna, Georgina, che ha posato davanti i riflettori al suo fianco e con il pancione in bella vista. Una delle prime uscite ufficiali per la modella che nei prossimi mesi diventerà mamma per la seconda volta e di una coppia di gemelli.

La frase che ha colpito tutti: “L’apice dei miei successi”

Momento molto importante per Cristiano Ronaldo, vissuto al fianco di Giorgina, e che lo vede all’apice del successo nella carriera e in particolar modo nel privato, insieme alla grandissima famiglia che aveva sempre desiderato. Foto che rappresentano il ritratto di una vita felice e che è arrivato anche in passerella, con sfondo un importante red carpet. Immagini che hanno fatto il giro del mondo lasciando a bocca aperta i tifosi e fan della coppia.

Ricordiamo, infatti, che nel corso degli ultimi giorni Cristiano Ronaldo ha da poco ritirato il premio conferitogli per celebrare il record di gol segnati con la maglia della nazionale portoghese.

Un riconoscimento che il calciatore ha commentato così: “Vincere il Fifa Special Best Award è un grandissimo onore e un enorme privilegio. Il fatto che un’istituzione così importante abbia scelto di riconoscermi come il miglior marcatore nella storia delle competizioni Fifa è, per me, l’apice dei miei successi individuali in rappresentanza del mio amato Paese”.