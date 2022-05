Alvaro Morata in fuga da Torino: la moglie racconta tutto sui social

Si è da poco conclusa una nuova stagione per il campionato di calcio di serie A in Italia e per Alvaro Morata è giunto il momento di fuggire via, dedicare del tempo a sé stesso la propria famiglia.

È stato un anno veramente molto intenso quello vissuto da Alvaro Morata con il nostro la maglia della Juventus, un campionato costellato da record e anche da qualche boccone amaro da mandare giù.

Una volta fuori dal campo di calcio, però, ad attendere Morata troviamo sempre la moglie Alice Campello presente anche sugli spalti dello stadio insieme ai loro tre figli.

Gesto estremo per Alvaro Morata

Recentemente Alvaro Morata è stato protagonista dell’attenzione dei media grazie al percorso fatto sul campo da calcio italiano, in qualità di punta di diamante della Vecchia Signora nonostante la stagione non molto semplice da vivere per il calciatore.

A tenere banco nel mondo del web, invece, troviamo la pubblicazione di varie immagini condivise dal calciatore della moglie Alice Campello che raccontano frammenti della loro quotidianità, così come è successo recentemente attraverso una foto che l’influencer ha condiviso sui social per mostrare quasi un gesto estremo messo in atto dalla famiglia al completo.

Fuga da Torino per il calciatore

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo una bellissima foto che Alice Campello ha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale e che racconto una piccola fuga messa in atto da lei e il marito Alvaro Morata.

A spifferare tutto è stata proprio l’influencer che ha commentato lo scatto in questione con la frase “Pronti a partire…”. La famiglia Morata – Campello, dunque, e pronto a fuggire da Torino e avviare così un lungo momento di relax in vista dell’estate prima che il calciatore debba tornare in campo e cominciare così la preparazione atletica in vista del campionato di calcio 2022/2023.