Alessandro Del Piero profondamente commosso: le parole dell’ex bianconero conquistano il web

Alessandro Del Piero ha condiviso delle parole molto forti su un giocatore della Juventus: quello che ha detto ha conquistato il web.

L’ex capitano e leggenda della Juventus ha consiviso sui suoi account social delle parole molto toccanti su di un giocatore dei bianconeri: ecco ciò che ha detto.



Una delle storie d’amore più belle in assoluto del nostro calcio quella tra Alex Del Piero e la sua Juventus.

Lo storico capitano e numero 10 del club piemontese ha vissuto sotanzialmente tutta la sua vita da calciatore con indosso i colori bianconeri sino a diventare simbolo e leggenda di uno dei club più titolati d’Italia.

Del Piero è stato ed è tutt’ora uno dei grandi simboli dei tifosi bianconeri che dopo il suo addio nell’anno del primo dei 9 scudetti consecutivi hanno costantemente cercato nei successivi numeri 10 almeno una piccola parte di quello che Pinturicchio (questo il suo soprannome) aveva rappresentato per loro.

Il rapporto tra la Juve e Del Piero si era concluso in maniera turbolenta con quell’ultima stagione che seppur vincente ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi.

Recentemente l’ex numero 10 aveva persino rimesso piede all’Allianz Stadium 10 anni dopo l’ultima volta (allora si chiamava ancora Juventus Stadium) e i sogni dei tifosi si erano subito accesi.

In molti, supporter e non solo, avevano ipotizzato un rientro di Del Piero alla Juventus nelle mansioni di dirgente o addirittura di presidente viste le recenti critiche veementi nei confronti di Andrea Agnelli.

A oggi non risulta alcun tipo di movimento in questo senso ma le vie del mercato si sa, sono infinite.

Il legame tra Del Piero e Juve resta fortissimo e proprio l’ex capitano ha recentemente espresso la sua opinione circa un giocatore dell’attuale rosa bianconera: le sue toccanti parole hanno commosso il web.

Quel legame fortissimo con la storia della Juventus, ecco cosa hanno in comune

Alessandro Del Piero e la Juve, un rapporto quindi indissolubile anche oggi ad anni di distanza e che ancora oggi lega l’ex capitano alla sua maglia di una vita.

L’ex 10 si è reso protagonista di un toccante post su Instagram nel quale ha voluto salutare e omaggiare un giocatore che da luglio non vestirà più i colori della Juve: Paulo Dybala.

L’argentino e l’ex campione del mondo nel 2006 sono legati da alcuni passi in comune della loro storia bianconera.

Entrambi sono stati numeri 10 innanzitutto, entrambi sono stati simboli e capitani della Juve e, con grande dispiacere dei supporter bianconeri, entrambi hanno vissuto un finale controverso, in rottura con la scoietà ma non con l’ambiente.

Del Piero saluta quindi così Dybala: “Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà”.

Poche e semplici parole che nascondono però un forte legame dovuto anche alle esperienze comuni ma che soprattutto commuovono i fan della Juventus.