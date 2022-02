Alvaro Morata un amore di papà: il calciatore della Juve paparazzato così

Alvaro Morata rappresenta ancora oggi uno dei principi azzurri che ogni donna vorrebbe al suo fianco, ma se vi dicessimo che il calciatore è diventato anche un amore di papà negli anni?

Impossibile negare come negli ultimi anni Alvaro Morata sia riuscito a conquistare i tifosi sul campo, ma anche migliaia di fan che attraverso l’intensa attività fatta dal calciatore nella sua pagina Instagram.

Non a caso, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la pubblicazione di alcune foto che raccontano la vita lontano dal campo sportivo di Alvaro Morata, impegnato nel ruolo più bello… ovvero quello di papà per i propri figli.

Alvaro Morata fuori dal campo da calcio

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Alvaro Morata nel corso degli anni ha avuto modo di dimostrare ai tifosi italiani e della Juventus di essere un calciatore eccezionale e ricco di talento.

Nel privato, lontano dalle telecamere e i riflettori, i tifosi e fan hanno avuto modo di conoscere Morata sotto una luce ben diversa e tuto grazie alla moglie Alice Campello, per la quale ha messo in atto un serrato corteggiamento che le ha permesso di conquistare il suo cuore così come la stessa influencer ha avuto modo di raccontare anche in occasioni di interviste rilasciate a vari magazine e durante la messa in onda del programma Verissimo.

Oggi, infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo alcuni scatti che mostrano il calciatore durante momenti di quotidianità condivisi proprio con Alice Campello e i loro tre bellissimi bambini.

LEGGI ANCHE -> Fiorentina, il rebus in porta che mette tutto in bilico: tifosi increduli

Il calciatore della Juve è davvero un super papà

Alvaro Morata, dunque, torna adesso alle protagoniste dell’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di alcune foto che Alice Campello ha condiviso nella sua pagina Instagram e il che in men che non si dica hanno fatto il giro del web, lasciando senza parole fame tifosi del calciatore.

LEGGI ANCHE -> Francesco Totti e Ilary Blasi: crolla ogni certezza | Perché la coppia è in crisi profonda

Le immagini in questione ritraggono la coppia durante una passeggiata serale al parco animata da giochi, baci, abbracci e tanta felicità che inevitabilmente hanno travolto anche il cuore dei fan che quotidianamente le loro pagine Instagram ufficiali… non a caso, ancora oggi, Alvaro Morata Alice Campello sono considerate come una delle coppie più belle appartenenti al mondo del calcio italiano.