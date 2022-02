Juve beffata: il giovane talento verso un’altra big europea

Beffa per la Juve: i bianconeri avevano messo nel mirino uno dei talenti più cristallini del calcio europeo, ma il giocatore sarebbe vicino ad un’altra big.

La Juve era interessata ad un giovane talento, ma il calciatore ora sarebbe molto vicino ad una big del calcio europeo.

Una vera e propria beffa: la Juve aveva posizionato il mirino su uno dei talenti più interessanti del calcio europeo, ma una big sarebbe già vicina all’acquisto. Il club bianconero, che vorrebbe effettuare un ricambio generazionale con mosse ben ponderate, potrebbe dover guardare altrove.

Intanto, anche il calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito.

Juve, sfuma un obiettivo

Come anticipato, l’obiettivo della Juve è quello di rinforzare la squadra con giocatori giovani, ma già pronti. La dimostrazione è stata data durante la sessione invernale appena conclusa: Vlahovic e Zakaria (oltre a Gatti, lasciato in prestito al Frosinone) rientrano pienamente nel nuovo progetto bianconero.

Tuttavia, come spesso capita, sono molti i top club che si muovono per i migliori talenti del panorama calcistico: arrivare sempre per primi, dunque, è molto difficile.

La Juve, infatti, era molto interessata ad un talento: Ryan Gravenberch, centrocampista olandese dell’Ajax classe 2002. Si tratta di un giocatore molto forte fisicamente che in patria viene paragonato a Pogba per la struttura fisica e l’interpretazione del ruolo. Nonostante la giovane età, ha già esperienza nel calcio europeo ed è diventato un pilastro della squadra di Erik ten Hag. Tuttavia, una big europea starebbe per anticipare tutta la concorrenza.

Gravenberch, futuro in un top club

La crescita di Gravenberch ha attirato le attenzioni di diversi top club europei. Oltre alla Juve, infatti, si è parlato di Barcellona e di tutte le big di Premier League.

A vincere la corsa, però, potrebbe essere il Bayern Monaco.

Il club tedesco è molto interessato e starebbe già avviando i primi contatti per il calciatore olandese. Gravenberch è in scadenza nel 2023 e ha comunicato la scelta di non rinnovare il proprio contratto, ma ha anche dichiarato pubblicamente: “Non lascerò l’Ajax senza che il club non incassi nulla. Non andrò via a parametro zero, non accadrà”. Il che porta ad una sola possibilità: saluterà il club olandese in estate.

Il Bayern Monaco sta fiutando l’affare e potrebbe affondare nei mesi finali della stagione, considerando che, con molte probabilità, perderà Tolisso a parametro zero, lasciando così una casella vuota a centrocampo. Inoltre, l’allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann sarebbe insoddisfatto della politica sui trasferimenti portata avanti dal club durante la scorsa estate e nel calciomercato invernale: il Bayern, con questa mossa, renderebbe felice l’ex Lipsia.

L’attuale valore di mercato di Gravenberch è di circa €35 milioni, ma, data la situazione contrattuale, il Bayern Monaco potrebbe chiudere anche per una cifra di poco inferiore. I prossimi mesi saranno decisivi.