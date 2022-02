Francesco Totti e Ilary Blasi: crolla ogni certezza | Perché la coppia è in crisi profonda

Riflettori puntati su Francesco Totti e Ilary Blasi per i quali è stata confermata una crisi profonda nel loro matrimonio. La coppia, a quanto pare è davvero prossima all’addio.

Sono trascorsi circa vent’anni dal momento in cui Ilary Blasi e Francesco Totti si sono presentati allo scenario italiano come coppia ufficiale, per poi convolare a nozze durante la prima gravidanza della conduttrice che in seguito è diventata mamma del figlio Christian.

In queste ore però a tenere banco nel mondo del web troviamo il gossip secondo cui Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero davvero prossimi al divorzio, una notizia che ha lasciato senza parole i fan della coppia che vedevano il loro amore come indissolubile è indenne da qualsiasi tipo di crisi.

Divorzio in arrivo per Ilary Blasi e Totti?

Questa è la domanda che numerosi fan della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti ponendo in queste ore vista. Non è la prima volta che per loro si parla di crisi profonda, tanto che numerosi magazine di cronaca rosa hanno già ipotizzato ad un addio o appunto un momento delicato nel loro matrimonio.

La conferma di quanto detto è arrivata proprio in queste ore dato che vari magazine di gossip hanno dato per certa la crisi tra i due e la motivazione sembra essere molto più che sorprendente.

Le motivazioni della crisi

Attualmente sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno preferito scegliere la via del silenzio, non commentando così i vari rumors che ruotano attorno al loro matrimonio il presunto imminente divorzio.

Secondo quanto ha reso noto dai vari magazine del settore, sembrerebbe che alla base di tutto possa esserci un’altra donna con la quale l’ex capitano della squadra Roma avrebbe tradito la moglie, momento di debolezza che a quanto pare non sarebbe stato perdonato da Ilary Blasi.