Antonella Fiordelisi, scatti bollenti con un top inesistente | Che bellezza della natura

Antonella Fiordelisi ha mostrato tutta la sua forma fisica in degli scatti che hanno mandato in visibilio tutti gli utenti del web. Ecco le foto pubblicate sui social.

Nel mondo sportivo sono molte le donne che hanno ricevuto un enorme consenso da parte del pubblico sia per la loro carriera che sia per la loro bellezza.

Queste vengono spesso seguite dai tifosi e dai più appassionati sui loro social diventando così dei personaggi molto amati nel mondo dello sport regalando ai loro fan delle foto da far girare la testa.

Antonella Fiordelisi e le foto sensuali

Tra le sportive più belle c’è Antonella Fiordelisi, schermitrice e modella che ha avuto una lunga storia con il personaggio televisivo Francesco Chiofalo e dei filrt sia con l’ex protagonista di Uomini e Donne, Amedeo Barbato e sia con l’attaccante dell’Inter Miami, Gonzalo Higuain.

Al momento, nel cuore della donna sembra esserci Carlos Corona, figlio di Fabrizio Corona e della modella Nina Moric.

Nata a Salerno nel 1998, Antonella Fiordelisi, ha cominciato a praticare la scherma da giovanissima diventando in poco tempo una promessa dello sport praticato riuscendo ad ottenere ottimi risultati avendo militato in Serie A2 nella squadra Nedi Nadi ed entrando a far parte della squadra nazionale femminile italiana di scherma.

Nel 2019 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e parallelamente al suo impegno sportivo si cimenta come modella e come influencer.

Sui social ha avuto un’impennata di followers grazie ai suoi flirt amorosi e anche dopo aver vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Cadetti Italiani e Giovani di Cagliari nella categoria Spada.

Il post di Instagram

Inoltre è stata anche protagonista del programma Temptation Island dove ha ricoperto il ruolo di tentatrice e nel 2019 ha mostrato le sue doti canore pubblicando un singolo intitolato Din Dan.

Tra le foto di Instagram della Fiordelisi si possono notare molte in cui mette in mostra la sua forma fisica facendo impazzire letteralmente i suoi fan che la trovano ogni giorno più bella e sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

In particolar modo, posando per uno store online, ha pubblicato una serie di foto con un outifit da lei rinominato ironicamente “Coachella a Milano” posando a bordo piscina in atteggiamenti molto particolari mettendo in mostra il suo seno e le sue gambe.

Tra i commenti molti complimenti anche da parte di molte donne che la trovano un modello da seguire e ammettono di seguirla da tanto tempo con molto affetto.