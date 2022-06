Roma – Mourinho vuole tutto subito: due colpi per aprire un ciclo

La Roma vuole continuare il progetto appoggiandosi a Mourinho. L’allenatore portoghese ha indicato due colpi per rinforzare la rosa.

José Mourinho vuole far crescere la Roma: l’allenatore vuole una rosa ancora più forte e spera nel calciomercato.

La stagione della Roma è stata un crescendo continuo. Dopo alcune difficoltà iniziali, il lavoro di Mourinho ha portato dei risultati concreti come il sesto posto in classifica che garantisce la qualificazione in Europa League e, soprattutto, la vittoria della Conference League.

Il portoghese ha definitivamente conquistato un ambiente che, da sempre, è ritenuto particolare: società, squadra e tifoseria sono dalla sua parte e sono convinti che ci siano ancora margini di miglioramento.

Per questo, i giallorossi hanno intenzione di rinforzare la squadra per dare il via ad un ciclo insieme allo Special One.

Roma al lavoro: il doppio colpo farebbe felice Mourinho

Mourinho ha portato ai massimi livelli il rendimento della sua squadra. Tuttavia, è consapevole che ci sia bisogno di nuove energie per poter intraprendere un percorso di crescita. La base di partenza è solida, ma il calciomercato potrebbe permettere alla rosa di essere ancora più forte.

Indubbiamente molto, se non tutto, dipenderà dalle operazioni in uscita, ma già ora stanno iniziando a delinearsi le prime strategie.

La Roma ha già salutato un giocatore: Maitland-Niles ha già detto addio ed è tornato all’Arsenal. L’inglese, però, non sarà l’unico a lasciare la squadra: Mkhitaryan è sempre più vicino all’Inter, mentre Sergio Oliveira potrebbe tornare al Porto se il club lusitano decidesse di non concedere uno sconto sul prezzo del riscatto. Il caso più spinoso, senza dubbio, è quello di Zaniolo: il numero 22 è a metà fra la cessione ed il rinnovo di contratto, ma molto sarà deciso dalla sua volontà.

Capitolo entrate: la società è già al lavoro per regalare due rinforzi all’allenatore. I nuovi nomi sono Bissouma e Celik.

Il centrocampista del Brighton è dotato di grande forza fisica e potrebbe rappresentare il sostituto di Mkhitaryan o di Sergio Oliveira. Bissouma ha estimatori anche in Premier League, tra cui l’Arsenal che in passato ha già approcciato il giocatore. La Roma monitora la sua situazione, ma anche quella di Matic (svincolato dal Manchester United) e Douglas Luiz (Aston Villa, costo elevato).

Il terzino del Lille, invece, andrebbe a sostituire Maitland-Niles come alternativa a Karsdorp. Il turco piace a diversi club e molto probabilmente lascerà i francesi durante questa sessione di calciomercato.

Per ora la Roma non avrebbe mosso passi concreti, ma si sarebbe informata. I giallorossi vogliono essere protagonisti ed un doppio colpo del genere renderebbe sicuramente felice Mourinho.