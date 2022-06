Napoli – È fatta per il terzo acquisto: i tifosi del Milan se lo ricordano bene

Il Napoli è ai dettagli per chiudere la trattativa che porterà in azzurro un nuovo giocatore da regalare a Spalletti: il retroscena legato al Milan ha del clamoroso.

Il calciomercato inizia ad essere rovente e una delle squadre più attive della Serie A è sicuramente il Napoli. Spalletti ha chiesto rinforzi per provare a conquistare uno scudetto che manca ormai da più di trent’anni.

È appena iniziato giugno e il campionato si è concluso da poco più di una settimana, ma i club di Serie A sono già al lavoro per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Molte delle situazioni più interessanti sul calciomercato riguardano il Napoli, che ha intenzione di rafforzarsi sia per migliorare il piazzamento in campionato sia per affrontare al meglio il ritorno in Champions League.

Rispetto alla squadra vista quest’anno, Spalletti perderà senza ombra di dubbio alcune pedine: la più importante riguarda l’addio di Insigne, che andrà in Canada al Toronto Fc. Ma oltre a lui lasceranno anche Tuanzebe, Ghoulam, Malcuit e Ounas, a cui la dirigenza ha deciso di non rinnovare il contratto. In bilico anche le situazioni di Ospina e Mertens, con cui non è stato trovato ancora un accordo tra le parti.

Poi, come ogni sessione di mercato, il Napoli dovrà cercare di resistere agli assalti delle big europee per i suoi migliori giocatori: Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Zielinski e Osimhen su tutti. D’altro canto, De Laurentiis ha già in pugno alcune trattative in entrata. È già fatta per l’arrivo di Mathias Olivera dal Getafe (terzino sinistro) e di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi (ala sinistra).

Grande fisicità e ampi margini di miglioramento: ecco il giocatore voluto da Spalletti

A breve sarà però annunciato anche il terzo acquisto di questa sessione di mercato. Il profilo cercato dal Napoli era quello di un quarto difensore centrale da affiancare a Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus (che la dirigenza ha deciso di riscattare dalla Roma dopo le ottime prestazioni in questa stagione). E il nome su cui gli azzurri hanno deciso di puntare è quello di Leo Ostigard, norvegese classe 1999.

Il giocatore si è messo in mostra in quest’ultimo campionato con la maglia del Genoa, con cui da gennaio in poi ha collezionato quindici presenze stagionali. Nonostante la retrocessione del club, Ostigard ha fatto intravedere grandi qualità, soprattutto fisiche, e ampi margini di miglioramento vista la giovane età. Il difensore ha segnato il suo unico gol contro il Milan negli ottavi di Coppa Italia, partita che ha poi visto trionfare i rossoneri per 3-1 ai supplementari. Il Napoli pagherà circa 3 milioni per il suo cartellino al Brighton: sono da limare gli ultimi dettagli su bonus e percentuali ma l’affare verrà definito nei prossimi giorni.

E così Spalletti avrà a disposizione il quarto difensore centrale tanto richiesto: un giocatore giovane ma con esperienza in Serie A, che potrà solamente crescere sotto la guida del tecnico di Certaldo.