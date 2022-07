Valentina Vignali: lato B spaziale, la Sardegna impazzisce per lei

Valentina Vignali in Sardegna ha fatto impazzire tutti quanti mostrandosi con un bikini che le mette in mostra il lato B. Ecco le foto.

Valentina Vignali è una cestita italiana che nel corso della sua carriera ha avuto modo di prendere parte anche come attrice e personaggio televisivo nel mondo dello spettacolo facendo innamorare milioni di tifosi.

Valentina Vignali e le foto in Sardegna

Il suo vero nome è Violavalentina, ed è nata in Emilia-Romagna, a Rimini nel 1991 e sin da giovanissima ha cominciato a giocare a pallacanestro, secondo alcune fonti la sua carriera ha avuto inizio ad otto anni. quando ha cominciato gli allenamenti.

Ha militato in Serie A2 giocando per il Basket Cervia dal 2007 rimanendoci per tre anni per poi diventare nel 2010 vice-campionessa nel Campionato di Pallavolo Femminile per la Categoria Donne Under 19.

Parallelamente al percorso da cestista, Valentina Vignali comincia un percorso nel mondo della moda, partecipando nel 2005 al concorso di bellezza Miss Muretto per poi nel 2010 diventare una delle finaliste di Miss Italia.

Nel 2011 presenta il campionato di Legadue tenutosi a Bologna e nel 2012 diventa madrina della Final Four della Coppa Italiana di pallacanestro femminile.

Nella stagione 2012-2013 conduce il programma Sotto Canestro, in onda su La 7 e dedicato al mondo del basket per poi prendere parte come valletta ad alcuni programmi televisivi e debuttare come attrice nel film di Carlo Vanzina, Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata.

Diventa inoltre, ombrellina per la MOTO GP e testimonial insieme a Bianca Balti per la Telecom per poi ottenere la cover di Playboy Italia posando senza veli per un calendario della famosa rivista.

Dopo aver giocato nel 2014 nell’Azzurra Basket, conduce su Sportitalia, SI Basket per poi prendere parte al documentario She Got Game – The Movie incentrato sulla figura della donna nel mondo dello sport.

Televisivamente è stata una delle concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello, concorrendo nella versione Nip nonostante fosse un personaggio abbastanza noto al grande pubblico.

Recita, inoltre, nella pellicola Riccione e pubblica un libro intitolato Forte come noi.

Il post di Instagram

Attualmente è legata al fotografo Lorenzo Orlandi, ma in passato è stata fidanzata con il cestista Stefano Laudoni.

Grazie alla sua forma fisica e alla sua bellezza, la Vignali è molto apprezzata e sono molti i followers che si fiondano sul suo profilo Instagram per inondarla di complimenti e di like come accaduto nel suo ultimo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViolaValentina Vignali (@valentinavignali)

Nelle foto pubblicate, Valentina si mostra con un bikini mettendo in mostra il suo lato B, durante un momento di relax in Sardegna.