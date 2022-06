Piqué scaricato da tutti: la decisione del tecnico lascia i tifosi sotto shock

Continua a far parlare di sé il difensore catalano Gerard Piqué, finito in prima pagina a causa della separazione dalla cantante Shakira. La decisione del tecnico lascia tutti sorpresi.

Non c’è pace per Gerard Piqué che, dopo i problemi con Shakira, torna ad essere protagonista.

Il difensore nelle ultime ore avrebbe avuto un faccia a faccia con il tecnico, nonché suo ex compagno, Xavi.

Si riparte dal nuovo progetto targato Xavi

Sono tempi difficili per il Barcellona. Un tempo, la squadra blaugrana era senz’altro la più temuta d’Europa con campioni del calibro di Messi, Iniesta, Xavi e Puyol. Adesso la realtà per il Barça è ben diversa e i catalani stanno provando a ricominciare con un nuovo ciclo. La certezza di questo nuovo inizio si chiama Xavi. Il centrocampista, canterano del Barcellona, ha assunto la guida tecnica della sua squadra nel novembre 2021. Da quando si è insediato sulla panchina catalana ha avuto in testa un progetto ben chiaro: rimettere al centro lo stile di gioco e dare spazio alla prolifica cantera culés. La sua gestione ha visto così la consacrazione di giocatori come Araujo, Gavi e Pedri. In questa sessione di mercato la dirigenza proverà a migliorare ancora la rosa a disposizione di Xavi. In tal senso, nonostante la situazione economica non semplice, vengono portate avanti le trattative. I nomi più caldi sono quelli di Raphinha del Leeds United, Angel Di Maria ex PSG e conteso dalla Juventus e Robert Lewandowski in uscita dal Bayern Monaco.

Caso Piqué, colloquio con Xavi: ecco tutti i dettagli

I blaugrana sono anche alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato. La dirigenza ha messo gli occhi su ben tre calciatori del Chelsea, tutti e tre difensori. Si tratta di Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso. Il primo si libererà dai blues alla fine del mese di giugno, i due spagnoli, invece, andranno in scadenza nel 2023 e per questo il prezzo del cartellino potrebbe essere alla portata del Barça. In difesa sono stati sondati anche Koulibaly del Napoli e Koundé del Siviglia. Il motivo di questa ricerca di difensori è presto detto. Come riportato dal Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino alle vicende blaugrana, Xavi ha avuto un colloquio con Gerard Piqué nella quale il tecnico ha comunicato che il difensore non rientra più nei suoi piani.

Una notizia che getta ancor di più il difensore nell’occhio del ciclone, dopo le notizie delle notti brave e la separazione con Shakira. Il rendimento in campo e la condotta fuori dal campo, infatti, avrebbero convinto Xavi a puntare su qualcun altro nonostante il legame con il numero 3. Piqué, dal canto suo, ha comunicato al tecnico di non prendere in considerazione una partenza e di volersi giocare le sue carte al Barcellona per farlo ricredere e ritrovare il posto da titolare.