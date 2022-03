Avete mai visto la casa di Wanda Nara? Una villa da sogno

By

Wanda Nara e Mauro Icardi nel corso degli anni hanno sempre fatto discutere i magazine di gossip per varie motivazioni, così come successo anche durante il tour della loro casa nel cuore di Parigi.

Una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip italiano ed internazionale, senza ombra di dubbio, è quella formata da Mauro Icardi e Wanda Nara, reduci anche da una grande crisi matrimoniale che i due sono riusciti a superare.

La vita della coppia, dunque, si divide attualmente tra Argentina, loro nazione di origine, Parigi dove attualmente gioca Icardi e Milano, città molto cara alla coppia e dove si concentrano molti impegni lavorativi di Wanda Nara. Il tutto però non finisce qui.

La casa parigina di Icardi…

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo ancora una volta Wanda Nara e Mauro Icardi, ma per motivi ben diverso dalla crisi che li aveva colpiti durante le passate settimane.

A tenere banco, dunque, troviamo la pubblicazione di alcune foto che ritraggono la casa che la coppia condivide con il resto della famiglia nel cuore di Parigi. Una villa lussuosissima, curata in ogni dettaglio rappresenta un vero e proprio sogno.

Dall’ingresso, alla palestra, alla piscina…

Ebbene sì, si tratta di un’abitazione degna di un re e di una regina, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno scelto per la loro famiglia una villetta immersa nel verde e che si trova nel cuore di Parigi, caratterizzata da spazi unico e dal design alla moda il cui arredamento è un mix perfetto tra il moderno e il vintage.

Un’abitazione caratterizzata da coloro come il bianco e il nero, con tanto di palestra privata e una piscina coperta, qui dove è possibile vedere anche una spa.

Inoltre, una delle location più belle della casa del centrocampista del Paris Saint Germain è proprio l’ingresso alla casa… un ampio patio, con delle scale e che spesso vediamo ritratto nelle foto di Wanda Nara che, non a caso, l’ha scelto per i suoi selfie nel momento in cui deve mostrare ai fan i suoi outfit… insomma, la casa che davvero tutti vorrebbero!