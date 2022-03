Caso Belotti, la notizia che stravolge il mercato: ecco dove andrà la prossima stagione

Il futuro di Andrea Belotti al Torino è sempre più un’incognita, ma l’attaccante sembra aver deciso dove giocherà la prossima stagione.

I tifosi granata non saranno contenti di sapere che con ogni probabilmente Belotti ha scelto il suo prossimo club: una squadra di Serie A è pronta a portarlo nella propria rosa a parametro zero, in quanto il giocatore è in scadenza e non rinnoverà con il Toro.

Il Torino sta vivendo una stagione altalenante. L’arrivo di Juric sulla panchina ha dato alla squadra un gioco solido e un carattere più deciso rispetto agli anni scorsi, ma il problema è la continuità. Per lunghi sprazzi della stagione il club granata ha mostrato un gioco eccelso e la possibilità di dare il tutto e tutto per un posto in Europa, ma nelle ultime partite la qualità è calata e i risultati ottenuti non sono stati all’altezza delle aspettative e adesso il sogno sta sfumando giornata dopo giornata.

LEGGI ANCHE –> Guardiola sconvolge il mondo del calcio con una confessione clamorosa: ‘Ecco chi sarà il mio erede’

Oltre ai risultati che tardano ad arrivare, le preoccupazioni arrivano anche sul fronte mercato: il Torino sembra ormai rassegnato all’idea di dover dire addio in estate a due pilastri della squadra. In primis a Gleison Bremer, il difensore centrale corteggiato da mezza Europa e dall’Inter, che farà di tutto per portarlo a San Siro in estate. Ma a destare preoccupazione è soprattutto la situazione del Gallo Bellotti, che ha ormai un piede fuori dal club.

Torino, il futuro di Belotti

Il futuro di Belotti sembrerebbe più lontano dal Torino che mai. L’attaccante e capitano granata con ogni probabilità non rinnoverà a fine stagione: una contingenza che dispiace ai tifosi, che vedevano in lui un pilastro e una bandiera futura del club, per la sua qualità e per la quantità di gol che ha sempre garantito stagione dopo stagione.

LEGGI ANCHE –> CASO ABRAMOVICH Situazione gravissima, Londra vara una misura mai adottata prima d’ora: tifosi sotto shock

Il futuro di Belotti sembra essere legato ad una squadra che ha puntato gli occhi su di lui e che intende accaparrarsi il suo cartellino a parametro zero a partire dalla prossima estate, quando il suo contratto che lo lega al Toro scadrà.

Belotti, la pista più probabile

Negli ultimi giorni è emerso un forte interesse da parte di un club di Serie A, che sarebbe in testa nel voler acquistare l’attaccante granata.

Il club in questione è l’Atalanta. Il club allenato da Gasperini avrebbe fortemente puntato gli occhi su di lui e sarebbe deciso a portarlo a Bergamo per rafforzare il proprio attacco, in vista di una possibile qualificazione in Europa.