Federcalcio russa e ucraina: clamorose richieste smuovono il calcio, le ultimissime

La Federcalcio russa e quella ucraina hanno avanzato delle clamorose richieste e dei ricorsi in questo momento drammatico.

In questi giorni di guerra, le Federcalcio dei due paesi sono state coinvolte in varie questioni e si sono rese protagoniste per dei clamorosi retroscena e dei possibili ricorsi dopo le decisioni prese dalla UEFA. Le richieste avanzate faranno discutere.

Il mondo del calcio continua a sentirsi inevitabilmente in una situazione di totale instabilità a causa del terribile conflitto in Ucraina. La UEFA ha avanzato vari provvedimenti nei confronti del calcio russo e altri per andare incontro all’Ucraina. La posizione è chiara: la guerra non è tollerabile e bisogna ad ogni modo contrastarla con misure stringenti.

Per questo motivo le due Federcalcio hanno risposto e prevedono delle clamorose mosse per affrontare questo duro momento. Ecco quali.

Le ultime dalla Federcalcio ucraina

La Federcalcio ucraina ha deciso di proporre l’idea di mandare i calciatori stranieri dei club ucraini in prestito altrove, fin quando la guerra con le truppe russe va avanti sul suo territorio. Mentre per quanto riguarda i calciatori ucraini per la legge marziale sono tenuti a rimanere nel paese: dunque questa proposta sarebbe possibile solo per i giocatori stranieri. Ci sono però alcune eccezioni che rientrano in alcune precise clausole, ad esempio il capitano della Dinamo Kiev, Sergei Sydorchuk, che ha tre figli ed è stato per questo evacuato in Romania, con la sua famiglia a seguito.

L’altra richiesta riguarda i playoff di Qatar 2022: la Federcalcio ucraina ha chiesto di posticipare la gara con la Scozia in programma il 24 marzo.

Le ultime dalla Federcalcio russa

Il mondo sportivo russo si è visto escluso da diverse competizioni: una situazione che non sta andando giù ai vertici che hanno annunciato dei ricorsi per far rientrare i provvedimenti attuati contro di loro.

In particolare, la Federcalcio russa ha annunciato il ricorso contro l’esclusione della nazionale dai playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e quello contro l’esclusione dello Spartak Mosca dagli ottavi di Europa League, dopo che il club russo si era qualificato per la sfida contro il Lipsia. Lo stesso club russo ha commentato così l’accaduto: “Gli sforzi che il nostro club ha fatto in Europa League sono stati vanificati per ragioni che esulano dall’ambito sportivo».