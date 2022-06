Ex compagno di squadra lancia una frecciatina a Vlahovic: parole pesantissime che non passano inosservate

L’addio di Vlahovic alla Fiorentina, per passare alla Juventus non è andato giù ai tifosi e non solo. Un giocatore viola, in una intervista, lancia una frecciatina all’ex compagno.

A Firenze l’addio di Vlahovic non è ancora stato completamente assimilato dall’ambiente viola. Il serbo nel gennaio 2022 accettò il trasferimento a Torino per accasarsi con la Juventus.

Nella seconda parte di stagione la Fiorentina ha un po’ risentito dei gol di Dusan. La società, per colmare il vuoto lasciato in attacco dalla partenza del classe 2000, ha acquistato due attaccanti: Krzysztof Piatek dall’Herta Berlino e Arthur Cabral dal Basilea. Le due punte però non hanno inciso come si sperava segnando in due 5 gol in totale.

Il tecnico Vincenzo Italiano è stato bravo, nel corso della seconda parte di stagione, a cambiare i meccanismi di attacco che funzionavano con Vlahovic ma che con le due nuove punte non producevano lo stesso risultato.

Questo cambio di gioco ha permesso alla Fiorentina di qualificarsi alla prossima Conference League, grazie al settimo posto in campionato, e di tornare a giocare una competizione europea dopo più di 6 anni. l’ultima volta risale alla stagione 2016/17 nella quale i viola giocavano l’Europa League uscendo ai sedicesimi di finale per mano del Borussia Mönchengladbach.

Le parole dell’ex compagno

Italiano ha però potuto contare quest’anno, in fase realizzativa e non solo, su un attaccante arrivato nella scorsa finestra estiva di calciomercato dallo Stoccarda che nella sua prima stagione in Serie A ha già conquistato la fascia sinistra rivelandosi un ottimo giocatore per la Fiorentina e un giovane patrimonio per il nostro campionato.

Nico Gonzalez, classe ’98, con i suoi 7 gol in campionato è il miglior marcatore dei viola quest’anno. Intervistato da Sportitalia ha parlato della sua prima stagione a Firenze spiegando che è stato un anno positivo, anche se ha perso molte partite per il Covid. “So di aver fatto un bel lavoro e questo mi ha portato a guadagnarmi la nazionale. In Germania l’ambientamento è stato più complicato. In Italia è stato tutto più semplice“.

Il calciatore si è ambientato subito nel club e ha commentato il lavoro della presidente Commisso, che ha intenzione di creare un centro sportivo all’avanguardia, e secondo Gonzalez sta facendo un grande lavoro, costruendo l’impianto sportivo migliore d’Italia, e forse anche d’Europa. “A noi giocatori piace il rapporto con Rocco, ci fa sentire importanti“.

Infine il giocatore parla dell’addio di Vlahovic: “Il suo addio non è piaciuto ai tifosi, ma nella squadra la sua assenza non si è sentita. Dusan è un giocatore straordinario, ma non abbiamo bisogno di lui. In squadra abbiamo ottimi attaccanti“.