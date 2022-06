Berrettini e Carolina Stramare: tra i due potrebbe esserci qualcosa, l’indizio piccante

Secondo un’indiscrezione, tra Matteo Berrettini e Carolina Stramare potrebbe esserci del tenero. Ecco l’indizio che ha fatto presagire un flirt.

Considerato il miglior tennista italiano su tutte le superfici di sempre, in particolar modo su quello di erba, Matteo Berrettini, classe 1996 è l’unico ad aver disputato la finale di Wimbledon, la semifinale degli Australian Open e degli US Open su cemento.

Carolina Stramare e il presunto flirt con Matteo Berrettini

Nato a Roma, ha disputato anche i quarti di finale in tutte le prove del Grande Slam ed è conosciuto con il soprannome di “The Hammer (martello)” per i suoi colpi di servizio dritti e potenti.

Considerato il tennista italiano più influente di tutti, ha scavalcato sul podio altri due suoi colleghi, Jannik Sinner e Camila Giorgi, che si trovano rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica.

Dal punto di vista sentimentale, è stato legato con la tennista Ajla Tomljanovic e dopo la rottura tra i due sembra essersi avvicinato alla modella Meredith Mickelson con la quale è stato beccato più volte nella capitale.

Anche se tra i due non c’è mai stata una conferma, sembra che adesso il cuore di Matteo sia occupato da una bellissima donna italiana che ha già conquistato altri due sportivi.

Si tratta dell’ex Miss Italia, Carolina Stramare, classe 1999 che ha vinto il titolo di più bella d’Italia nel 2019. La modella è stata spesso associata al calciatore della Juventus, Dusan Vlahovic ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito le voci su una loro love story.

Negli ultimi tempi però, la Stramare si è fatta notare in compagnia di Ionut Radu, portiere dell’Inter, che è apparso in molte sue storie Instagram ed è stato visto in sua compagnia per le strade di Roma e Milano.

Tra i due pare esserci solo un bel rapporto d’amicizia e se così fosse Carolina potrebbe aver fatto breccia nel cuore del tennista più famoso d’Italia.

L’indizio sui social

Dopo che Berrettini ha smesso di seguire su Instagram la Mickelson, sul social molti utenti si sono accorti che il bel tennista ha cominciato a seguire Carolina facendo presagire l’inizio di una loro storia d’amore.

Spesso i social sono degli indizi per capire quali nuove coppie si stanno per formare ma al momento non c’è nessuna conferma da parte di Matteo o di Carolina, dato che quest’ultima è sempre stata riservata riguardo le sue storie d’amore.

Secondo la modella, quando si vive qualcosa di bello è meglio non dirlo a troppa gente perché potrebbe rovinare il momento che si sta vivendo.